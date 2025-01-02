LG представляє нову серію ноутбуків Gram з АІ-моделлю на борту

2 января 2025 г., 13:35

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LG Electronics представила серію легких ноутбуків, які постачатимуться з вбудованою невеликою мовною моделлю.

Компанія планує представити серію Gram на конференції CES наступного тижня.

Флагманським пристроєм у новій лінійці ноутбуків є 16-дюймовий Gram Pro 16Z90TS. Він може оснащуватися чипами з сімейства Intel Ultra V-Series, більш відомими як Lunar Lake. Чіпи цієї серії орієнтовані на енергоефективні ноутбуки з вбудованим програмним забезпеченням для штучного інтелекту.

Кожен процесор Lunar Lake складається з трьох блоків: СЗГ, нейронного процесора для запуску моделей штучного інтелекту та GPU. Останній модуль також включає схеми, оптимізовані для машинного навчання. За даними Intel, NPU і GPU можуть разом lfnb до 115 TOPs при запуску додатків АІ.

Також зазначається, що Gram Pro 16Z90TS - перший ноутбук LG з підтримкою стандарту Microsoft Copilot+.

Чип Lunar Lake в Gram Pro 16Z90TS підтримується пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 32 гігабайт. Користувачі також можуть отримати пристрій з 2 терабайтами SSD.

Другий анонсований ноутбук LG Gram Pro 17Z90TR пропонує ті ж самі варіанти пам'яті та флеш-пам'яті. Але він має більший 17-дюймовий екран та інший набір процесорів.

Замість Lunar Lake, Gram Pro 17Z90TR поставляється з процесорами серії Intel Arrow Lake. Ця серія чипів забезпечує вищу продуктивність за рахунок меншого енергоспоживання. Крім того, покупці можуть замовити ноутбук з відеокартою Nvidia GeForce RTX4050.

Нова лінійка ноутбуків LG також доповнена Gram 16T90TP, ноутбуком «два в одному», який можна використовувати як планшет, та Gram Book початкового рівня. Перший пристрій має схожі технічні характеристики з 17-дюймовою моделлю 17Z90TR. Gram Book, в свою чергу, поєднує 15,6-дюймовий дисплей з процесором Intel Core i5, 16 гігабайтами оперативної пам'яті та накопичувач до терабайта.

LG постачатиме ноутбуки з функцією штучного інтелекту під назвою Time Travel. Вона покликана допомогти користувачам швидше знаходити веб-сторінки, документи та мультимедійні файли, які вони переглядали в минулому. LG заявляє, що ця функція не потребує підключення до Інтернету для роботи.

Під капотом Time Travel працює на базі вбудованої АІ-моделі, заснованої на серії алгоритмів EXAONE.

Остання версія алгоритму, EXAONE 3.5, була випущена з відкритим кодом кілька тижнів тому дослідницьким підрозділом LG. Вона включає чотири мовні моделі з 32 мільярдами параметрів. Усі чотири можуть обробляти підказки з 32 000 токенів.

LG заявляє, що найменша модель EXAONE 3.5, яка включає 2,4 мільярда параметрів, може перевершити кілька алгоритмів аналогічного розміру. До них відносяться Llama 3.2 2B і Gemma 2 2B від Google LLC. Більше того, він продемонстрував вищу якість результатів, ніж Phi-3-small від Microsoft з майже втричі більшою кількістю параметрів.

Компанія планує запропонувати Time Travel разом із другою функцією на основі АІ під назвою Gram Chat Cloud. Вона використовує велику мовну модель GPT-4o від OpenAI.

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