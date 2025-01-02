Кабмін: цифрова трансформація країни залишаються важливим напрямком трансформації держави

2 января 2025 г., 12:25

Курс України до Європейського Союзу незмінний і наша держава продовжує впроваджувати взяті на себе зобов’язання на шляху до євроінтеграції. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 31 грудня.

Важливим напрямком трансформації держави, за словами Дениса Шмигаля, є цифровізація.

Він повідомив, що користувачів “Дії” вже налічується майже 22 млн, більше 30-ти послуг можна отримати у застосунку та понад 120 на порталі. Крім того, у 2024 році було запущено сервіс е-Підприємець, освітню екосистему “Мрія”, бронювання в Дії, Шлюб онлайн, uResidency та багато-багато іншого.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна займає п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.

«За кожним новим сервісом конкретна ціль — допомогти людині, осучаснити державу, пришвидшити усі процеси, щоб повоєнна Україна здійснила стрімкий стрибок у своєму розвитку», — зазначив прем’єр-міністр.

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