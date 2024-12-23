LG отримала розширену сертифікацію Cybersecurity Management Systems від TÜV Rheinland

23 декабря 2024 г., 13:35

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За заявою LG Electronics, компанія отримала сертифікацію Cybersecurity Management Systems (CSMS) 3-го рівня від TÜV Rheinland, глобального агентства з тестування та сертифікації.

Як зазначається, це найвищий рівень, що підтверджує прагнення LG гарантувати безпеку на всіх етапах розроблення, виробництва та реального використання продуктів.



Сертифікація CSMS, яка підтверджує відповідність стандарту ISO/SAE 21434 та регламенту UN R155, тепер є обов'язковою вимогою для автовиробників на 56 ринках. Вона передбачає комплексні оцінювання, зокрема симуляцію кібератак, призначену для виявлення вразливостей у заходах та процесах безпеки. Зазначено, перехід LG від 2-го до 3-го рівня сертифікації підкреслює її прагнення відповідати все більш суворим критеріям кібербезпеки, що досягається завдяки ретельному тестуванню як стандарту CSMS, так і виробленої продукції.



Відповідно до найкращих галузевих практик, LG дотримується моделі Automotive Software Process Improvement and Capability Determination, відомої як Automotive SPICE (ASPICE). Ця система, розроблена Automotive Special Interest Group, до складу якої входять відомі європейські автовиробники, пропонує систематичний підхід до оцінювання та вдосконалення процесів розроблення програмного забезпечення для автомобілів. LG отримала визнання за впровадження ASPICE for Cybersecurity — розширення ASPICE, яке містить додаткові тестування кібербезпеки.



Крім отримання визнаних у всьому світі сертифікацій, як-от CSMS, і впровадження моделі ASPICE, LG посилює свої можливості через стратегічні ініціативи, зокрема придбання у 2021 році ізраїльської компанії Cybellum, яка спеціалізується на кібербезпеці автомобілів.

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