Україна має величезну базу даних щодо АІ-навчання для рішень на полі бою

23 декабря 2024 г., 12:25

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Агентство Reuters пише, що оскільки майбутнє війни пов'язане зі штучним інтелектом, Україна фактично володіє дуже цінним ресурсом. Мова про мільйони годин відеозаписів з дронів, які можуть бути використані для навчання моделей штучного інтелекту для прийняття рішень на полі бою.

Під час російського вторгнення в Україну штучний інтелект використовувався обома сторонами на полі бою для ідентифікації цілей, скануючи зображення набагато швидше, ніж це може зробити людина.

Олександр Дмитрієв, засновник «Очі», повідомив Reuters, що його система зібрала 2 мільйони годин, або 228 років, відео з поля бою з дронів, починаючи з 2022 року. Слід зазначити, що ця некомерційна українська система централізує та аналізує відеопотоки від 15 тис екіпажів безпілотників, що працюють на передовій,

«Це їжа для АІ: якщо ви хочете навчити АІ, дайте йому 2 мільйони годин (відео), і він стане чимось надприродним», зазначив Олександр Дмитрієв.

За словами Дмитрієва, відзнятий матеріал можна використовувати для навчання АІ-моделей тактиці ведення бою, виявлення цілей та оцінки ефективності систем озброєння. «Це, по суті, досвід, який можна перетворити на математику», - сказав він, додавши, що AI-програма може вивчати траєкторії і кути, під якими зброя є найбільш ефективною.

Система «Очі» була створена в 2022 році, щоб дати військовим командирам огляд їхніх ділянок поля бою, показуючи їм на одному екрані записи з дронів усіх екіпажів, що знаходяться поруч, пліч-о-пліч.

Після того, як система була розгорнута, команда, яка її запустила, зрозуміла, що відео, яке надсилають дрони, може виявитися корисним як запис про війну - тож вони почали його зберігати.

В середньому, за словами Олександр Дмитрієва, щодня додається п'ять-шість терабайт нових даних з місць бойових дій. Він сказав, що розмовляв з представниками деяких іноземних союзників України, які висловили зацікавленість у системі «Очі», але відмовився надати подробиці.

Семюель Бендетт (Samuel Bendett), старший науковий співробітник американського Центру нової американської безпеки, сказав, що такий великий масив даних був би надзвичайно цінним для навчання систем штучного інтелекту визначати, що саме вони бачать, і які кроки їм слід зробити. «Люди можуть робити це інтуїтивно, але машини не можуть, і їх потрібно навчати тому, що є або не є дорогою, природною перешкодою або засідкою», - сказав він.

Катерина Бондар, науковий співробітник Центру штучного інтелекту Wadhwani при Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, зазначила, що розмір набору даних і якість зображень є важливими, оскільки моделі штучного інтелекту навчилися розпізнавати цілі на основі форм і кольорів. Вона зазначила, що набір даних є цінним у контексті підготовки до боротьби з росією. Однак, за її словами, американські чиновники і виробники безпілотників віддають перевагу набору даних, який навчає ШІ-системи діяти в Тихоокеанському регіоні проти потенційного китайського супротивника.

Україна також має іншу систему під назвою Avengers, розроблену міністерством оборони, яка централізує і збирає відео з дронів і камер відеоспостереження. У міністерстві відмовилися надати інформацію про цю систему. Однак раніше були заяви, що Avengers виявляє 12 000 одиниць російської техніки щотижня за допомогою інструментів ідентифікації зі штучним інтелектом.

Тисячі безпілотників вже використовують системи штучного інтелекту для самостійного наведення на ціль без пілотування людиною, а Україна впроваджує технології штучного інтелекту для розмінування своєї території.

Reuters зазначає, українські компанії розробляють рої безпілотників, де комп'ютерна система зможе виконувати команди для взаємопов'язаної хмари з десятків дронів.

Олександр Дмитрієв розповідає про проект «Очі»

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