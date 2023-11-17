Главная » Новости Lenovo ThinkStation P8 базується на AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX і відеокартах NVIDIA RTX 17 ноября 2023 г., 16:35 0

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Компанія Lenovo анонсувала нову робочу станцію ThinkStation P8 на базі процесорів AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 серії WX і графічних процесорів NVIDIA RTX. Новинка розроблена для забезпечення високої продуктивності, надійності та гнучкості для професіоналів, які вимагають від своїх робочих станцій найкращого.



"У Lenovo ми розуміємо, що нашим клієнтам потрібні високоякісні робочі станції, які можуть адаптуватися до їхніх мінливих і різноманітних потреб. Саме тому ми співпрацювали з AMD та NVIDIA, щоб створити ThinkStation P8 — робочу станцію, яка поєднує в собі потужність, гнучкість та функції корпоративного рівня, — коментує Роб Херман (Rob Herman), віцепрезидент і генеральний директор підрозділу робочих станцій компанії Lenovo. — ThinkStation P8 забезпечує високу продуктивність і масштабованість незалежно від того, чи потрібно запускати складні симуляції, відтворювати приголомшливі візуальні ефекти або розробляти найсучасніші програми ШІ — вона впорається з будь-яким завданням. Завдяки сертифікаціям, системам безпеки та підтримці від Lenovo ви можете бути впевнені, що ThinkStation P8 перевершить усі ваші очікування".



Фахівці в таких галузях, як архітектура, інженерія, медіа та розваги, охорона здоров'я, освіта та дослідження, знають, що потужна і надійна робоча станція має вирішальне значення для успіху в бізнесі. Робота зі складними та вимогливими завданнями, від потоків даних до графічних додатків у реальному часі або розробки моделей ШІ, є невіддільною частиною цих галузей. Користувачі покладаються на висококонфігуровані передові рішення для робочих станцій, які дають їм змогу розширити межі продуктивності, творчості та інновацій. Зазначено, ThinkStation P8 — це робоча станція, створена для найскладніших навантажень. Покращена теплова конструкція, розроблена у співпраці з Aston Martin, дозволяє користувачам використовувати потужні процесори AMD і професійні відеокарти NVIDIA RTX швидше та довше, що робить P8 чудовим рішенням для роботи зі складними робочими потоками.



Станцію оснастили новітніми процесорами AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 серії WX, побудованими на 5-нм архітектурі "Zen 4" з 96 ядрами та 192 потоками. Lenovo ThinkStation P8 працює у високоінтенсивних середовищах, таких як робочі процеси інформаційного моделювання будівель (BIM), проєкти розробки ПЗ або управління життєвим циклом продукту. Нове витончене і міцне шасі оптимізували для установки в стійку та додали більші блоки живлення з рейтингом Platinum, що забезпечують більші можливості до розширення. Наприклад, станція може підтримувати до трьох графічних процесорів NVIDIA RTX 6000 покоління Ada, щоб скоротити час завершення роботи у вимогливих графічних програмах, які працюють з трасуванням променів у реальному часі або рендерингом відео, моделюванням або автоматизованим проєктуванням. Об'єднана потужність також відкриває нові можливості для захватних середовищ, включаючи цифрові світи, створення AR/VR контенту та розробку передових моделей ШІ.



"Ми раді оснащувати новітні робочі станції ThinkStation P8 нашими передовими процесорами AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 серії WX, щоб забезпечити провідну продуктивність і пропускну здатність для подолання все складніших робочих процесів, — сказав Джейсон Банта (Jason Banta), корпоративний віцепрезидент та генеральний менеджер клієнтського OEM-виробництва AMD. — Архітектори, інженери, художники та розробники моделей ШІ оцінять потужність, гнучкість і надійність ThinkStation P8 із процесорами AMD".

"Lenovo ThinkStation P620 з технологією AMD Threadripper PRO за останні два роки повністю змінила наші робочі процеси в галузі 3D-анімації та розробки, — говорить Білл Баллоу (Bill Ballew), технічний директор DreamWorks Animation. "Ми з нетерпінням чекаємо на значно швидші ітерації завдяки підвищеній продуктивності з новою робочою станцією ThinkStation P8 на базі AMD Threadripper PRO 7000 серії WX у наступному році".



Розвиток робочих процесів, пов'язаних з наукою про дані та генеративним ШІ, все більше залежить від потужних компонентів центрального (CPU) та графічного (GPU) процесорів. У міру зростання обсягу та складності наборів даних фахівцям з ШІ доводиться балансувати між гнучкістю робочих процесів, часом, необхідним для аналізу, та економічною ефективністю хмарних рішень, які часто стають надто дорогими при великих масштабах. Безпека та управління даними також викликають занепокоєння, що зумовлює потребу в більш потужних обчислювальних ресурсах в руках висококваліфікованих співробітників, що спеціалізуються на ШІ.



Робочі станції Lenovo справляються з такими завданнями як підготовка та очищення даних для ШІ, візуалізація, вибір, оцінка, навчання і точне налаштування моделей, які можуть займати значну частину робочого процесу фахівця з аналізу даних. Великі мовні моделі (LLM) потребують потужних графічних процесорів NVIDIA для навчання та налаштування на власних даних підприємства. Новітні CPU та оптимізовані для ШІ графічні процесори NVIDIA представлені в портфоліо робочих станцій ThinkStation і ThinkPad. Також комплексна програмна платформа для виробничого ШІ NVIDIA AI Enterprise дозволить організаціям працювати з власними даними в захищеному персональному суперкомп'ютерному середовищі.



Окрім процесорів AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 серії WX та графічних процесорів NVIDIA RTX покоління Ada ThinkStation P8 має сертифікати ISV1 та підтримує Windows 11 і популярні дистрибутиви Linux. Робочі станції мають широкий спектр можливостей зберігання та розширення, які забезпечують гнучкі та індивідуальні конфігурації. Широкі параметри налаштувань дозволяють користувачам обирати оптимальні компоненти для легкого та ефективного виконання складних і комплексних завдань. Крім того, легкий доступ і можливість обслуговування без використання інструментів забезпечують майбутню масштабованість і швидку заміну багатьох компонентів.



Робоча станція P8 може вмістити до семи твердотілих накопичувачів M.2 PCIe Gen 4 з підтримкою RAID або до трьох жорстких дисків для зберігання даних великої місткості, до 2 ТБ пам'яті DDR5 з підтримкою восьмиканальної пам'яті та сім слотів PCIe, включаючи шість PCI Gen5. Вони забезпечують вищу швидкість з'єднання, меншу затримку та більші можливості для розширення, а вбудований 10-гігабітний порт Ethernet дозволяє практично повністю усунути мережеві обмеження.



ThinkStation P8, як і всі настільні робочі станції Lenovo, має вбудований моніторинг обладнання, який доступний у програмному забезпеченні ThinkStation Diagnostics, а Lenovo Performance Tuner постачається з численними профілями для оптимізації багатьох програм ISV. ThinkStation P8 також підтримує рішення безпеки ThinkShield від Lenovo, яке забезпечує комплексний захист — від BIOS до хмари. Крім того, високі стандарти тестування, програма підтримки Premier Support і розширені варіанти гарантії надають клієнтам впевненість у тому, що робоча станція буде працювати надійно і захистить їхні інвестиції. Ці інвестиції можна додатково контролювати за допомогою Lenovo TruScale, яка спрощує закупівлю, розгортання та управління повністю інтегрованими ІТ-рішеннями, що надаються як послуга з простотою масштабування та моделлю оплати за фактом використання pay-as-you-go.



ThinkStation P8 на базі процесорів AMD Ryzen Threadripper PRO серії WX і відеокарт NVIDIA RTX буде доступний у першому кварталі 2024 року. Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні 0

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