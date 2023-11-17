Qualcomm представила мобільну платформу Snapdragon 7 Gen 3

17 ноября 2023 г., 17:25

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Компанія Qualcomm анонсувала мобільну платформу Snapdragon 7 Gen 3. Зазначається, що модернізована платформа забезпечує всебічне вдосконалення, що дає змогу використовувати штучний інтелект на пристрої, улюблені шанувальниками мобільні ігри, камеру для творчості та потужні можливості підключення до мережі 5G. Для нової платформи заявлено приріст пікової частоти CPU до 2,63 ГГц, більш ніж на 50% вища продуктивність GPU і на 60% вища продуктивність штучного інтелекту в розрахунку на ват.



"Мобільна платформа Snapdragon 7 Gen 3, розроблена з урахуванням балансу між продуктивністю та енергоефективністю, забезпечує набір нових для серії Snapdragon 7 можливостей преміумкласу", - сказав Крістофер Патрік, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу мобільних телефонів компанії Qualcomm Technologies. "Тісно співпрацюючи з нашими OEM-партнерами, ми можемо допомогти зробити наступне покоління зажаданих функцій, як-от покращений штучний інтелект і видатні можливості камери, більш доступними для споживачів".



Заявлено, що Snapdragon 7 Gen 3 насамперед отримають ключові OEM-виробники, включно з HONOR і vivo, причому анонс першого пристрою очікують уже цього місяця.

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