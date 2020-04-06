Lenovo ThinkPad X1 ANC Headphones — гарнитура с функцией шумоподавления

6 апреля 2020 г., 16:15

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Компания Lenovo представила на украинском рынке гарнитуру бизнес-класса ThinkPad X1 ANC Headphones, которая уже доступна в варианте черного цвета по цене 4699 грн .

Новинка поддерживает функции шумоподавления Active Noise Cancellation (ANC) и Environmental Noise Cancellation (ENC). Заявлено, что ANC в режиме реального времени обнаруживает окружающий шум и минимизирует его до 30 дБ. При настройке гарнитуры предоставляется выбор из трех уровней Active Noise Cancellation. А чтобы снизить уровень шума на 10 дБ, стоит включить режим Environmental Noise Cancellation. Он идентифицирует голос владельца, автоматически распознает и приглушает различные типы звуков окружающей среды. Сообщается, что чувствительность гарнитуры составляет 111 дБ, а ее частотный диапазон — 20-20000 Гц.

Модель ThinkPad X1 ANC Headphones спроектирована в партнерстве с Synaptics AudioSmart, ее вес — 214 грамм, а время работы в автономном режиме (при выключенном ANC) достигает 14 часов. Мягкие амбушюры в алюминиевом корпусе легко складываются внутрь благодаря металлическим шарнирам, которые сгибаются на 90 градусов. Поэтому такой аксессуар удобен как в дороге, так и на рабочем месте. Подсоединить гарнитуру к смартфону, планшету или лэптопу можно через Bluetooth 5.0 или с помощью кабеля через разъем USB Type-C. Достаточно нажать одну из специальных кнопок, чтобы присоединиться к онлайн-конференции или переключиться на более приоритетный звонок. Заявлено, что 15 минут подзарядки позволяют наушникам работать 2 часа в автономном режиме, а за 3 часа аксессуар восстанавливает аккумулятор до 100%.

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