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Новый бесплатный портал Netscout визуализирует ландшафт DDoS-угроз

6 апреля 2020 г., 15:45
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Новый бесплатный портал визуализирует ландшафт DDoS-угроз


Компания NWU, дистрибьютор решений Netscout Systems в Украине, сообщила о новой инициативе этого поставщика средств обеспечения качества сервисов, безопасности и бизнес-аналитики.

Netscout Systems объявила о запуске Cyber ​​Threat Horizon -бесплатного портала аналитики угроз, который предоставит наилучшую видимость атак DDoS в реальном времени.

Cyber ​​Threat Horizon собирает данные о прошлых и возникающих угрозах DDoS,  анализирует их, назначает для каждой уровень опасности и распространяет эту информацию в удобном визуальном представлении, демонстрирующем: тип атаки, страну происхождения и страну назначения, масштабы атаки, её продолжительность и целевой сектор индустрии.

В своей работе портал опирается на систему активного анализа уровня угроз Arbor ATLAS,  которая отслеживает примерно треть глобального интернет-трафика. Сведения в Cyber Threat Horizon поступают из множества различных источников, включая данные от глобальной инсталлированной базы продуктов Arbor Smart DDoS Protection , трафик ботнетов и Тёмный Веб. Отмечается, что используются только анонимизированные данные.

DDoS-атаки представляют собой серьезную угрозу доступности инфраструктуры и сервисов, обеспечивающих работу из дому для миллионов людей в условиях вспышки пандемии COVID-19. С Cyber ​​Threat Horizon организации приобретают ситуационную готовность к DDoS-атакам – способность обеспечить защиту  до того, как будет затронут столь важный сейчас удаленный доступ.

После бесплатной регистрации на портале, пользователь получает доступ к историческим данным вплоть до 2003 года. Кроме того, регистрация даёт возможность настраивать представление информации, используя разнообразные контекстные фильтры, и создавать отчёты по регионам, отраслевым вертикалям и интервалам времени, помогающие понять, как атаки DDoS могут повредить конкретным сетям.


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