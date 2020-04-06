Новый бесплатный портал Netscout визуализирует ландшафт DDoS-угроз

6 апреля 2020 г., 15:45

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Компания NWU, дистрибьютор решений Netscout Systems в Украине, сообщила о новой инициативе этого поставщика средств обеспечения качества сервисов, безопасности и бизнес-аналитики.



Netscout Systems объявила о запуске Cyber ​​Threat Horizon -бесплатного портала аналитики угроз, который предоставит наилучшую видимость атак DDoS в реальном времени.



Cyber ​​Threat Horizon собирает данные о прошлых и возникающих угрозах DDoS, анализирует их, назначает для каждой уровень опасности и распространяет эту информацию в удобном визуальном представлении, демонстрирующем: тип атаки, страну происхождения и страну назначения, масштабы атаки, её продолжительность и целевой сектор индустрии.



В своей работе портал опирается на систему активного анализа уровня угроз Arbor ATLAS, которая отслеживает примерно треть глобального интернет-трафика. Сведения в Cyber Threat Horizon поступают из множества различных источников, включая данные от глобальной инсталлированной базы продуктов Arbor Smart DDoS Protection , трафик ботнетов и Тёмный Веб. Отмечается, что используются только анонимизированные данные.



DDoS-атаки представляют собой серьезную угрозу доступности инфраструктуры и сервисов, обеспечивающих работу из дому для миллионов людей в условиях вспышки пандемии COVID-19. С Cyber ​​Threat Horizon организации приобретают ситуационную готовность к DDoS-атакам – способность обеспечить защиту до того, как будет затронут столь важный сейчас удаленный доступ.



После бесплатной регистрации на портале, пользователь получает доступ к историческим данным вплоть до 2003 года. Кроме того, регистрация даёт возможность настраивать представление информации, используя разнообразные контекстные фильтры, и создавать отчёты по регионам, отраслевым вертикалям и интервалам времени, помогающие понять, как атаки DDoS могут повредить конкретным сетям.

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