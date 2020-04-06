Телетрансляции уроков можно смотреть на «Киевстар ТB»

6 апреля 2020 г., 16:45

Видеоплатформа «Киевстар ТВ» поддерживает национальный проект «Всеукраинская школа онлайн» и открывает доступ к телеканалам, которые транслируют уроки для школьников средних и старших классов. Смотреть трансляции могут все пользователи сервиса, независимо от выбранного тарифного пакета.

Для того чтобы продолжать учебный процесс даже в условиях карантина, школьники c 5 по 11 класс могут дистанционно изучать 11 предметов. Преподавать онлайн будут 40 педагогов из Киева. Обучение проходит с понедельника по пятницу, начало в 10:00. Трансляции можно посмотреть на таких телеканалах: «ПлюсПлюс», ZOOM, NewsOne, ZIK, «Индиго», УНИАН, Рада, «UA:Культура», «UA:Перший», M1, «112 Украина».

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