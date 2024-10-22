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Україна та Естонія об'єднують зусилля для покращення захисту інформаційних систем

22 октября 2024 г., 13:35

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Управління інформаційних систем Естонії підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері кіберзахисту.

Цей документ підписано в рамках реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Естонією задля поглиблення взаємодії між нашими країнами у боротьбі з кіберзагрозами.

Меморандум передбачає співпрацю за такими напрямами: обмін інформацією про кіберінциденти та аналіз кіберзагроз; надання взаємної консультативної допомоги з питань кібербезпеки; спільна розробка та впровадження кращих практик у сфері кіберзахисту; організація спільних навчань, конференцій та інших заходів.

Спільними зусиллями ми зможемо покращити захист критичної інфраструктури та інформаційних систем наших країн.

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