Lenovo пополнила линейку ноутбуков YOGA моделями с чипами Intel и AMD нового поколения

Tweet Компания Lenovo представила пять новых ноутбуков серии YOGA, включая ультратонкий 13-дюймовый Lenovo YOGA Slim 7і5, 14-дюймовый Lenovo YOGA Slim 7i Pro5 и портативный ноутбук 2-в-1 Lenovo YOGA 7i5, который доступен с 14-дюймовой или 15,6-дюймовой диагональю дисплея. Все они базируются на процессорах Intel Core нового поколения, которые должны быть вскоре доступны, кроме того, Lenovo YOGA Slim 7 Pro и 13-дюймовый ноутбук-трансформер Lenovo YOGA 6 также доступны на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 4000. Среди возможностей ноутбука YOGA Slim 7i Pro стоит отметить поддержку технологии искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации работы аккумулятора, так как платформа самостоятельно контролирует уровень используемой энергии в соответствии с запущенными программами и постоянно совершенствуется в этом. Новинки YOGA Slim 7і, YOGA 7i, YOGA Slim 7 Pro и YOGA 6 оборудованы «умной» системой охлаждения Intelligent Cooling, которая благодаря технологиям ИИ оптимизирует работу устройств, улучшая автономность и повышая производительность. Все модели, работающие на базе процессоров Intel Core нового поколения, были спроектированы так, чтобы оптимизировать время автономной работы аккумулятора на 20%. Благодаря функции Lenovo Q-Control, просто нажав комбинацию Fn-Q, пользователь может активировать режим высокой производительности для «тяжелых» программ или же вернуться к тихому режиму (Stealth Mode), чтобы шум вентиляторов не мешал, например, во время просмотра фильма. Теперь пользователям устройств Lenovo доступна новая услуга — Smart Performance Services, которая помогает предотвратить возможные проблемы в работе ПК. Сервис доступен в программе Lenovo Vantage, он сканирует устройство и обнаруживает шпионские, вирусные и «вредные» приложения, помогает устранить сложности, которые могут возникнуть при подключении к сети, и автоматически настраивает ПК. Все это обеспечивает более быструю работу устройства в целом, включая запуск и реакцию программ. С помощью Smart Performance Services каждый пользователь Lenovo сможет провести бесплатное сканирование ПК и быстро обнаружить возможные проблемы в работе устройства. Для получения полного доступа к программе и ее автоматическим функциям пользователь может оформить подписку сроком от 1 до 4 лет, когда она будет доступна в его регионе. Также есть возможность приобрести пакет сервисных услуг Lenovo Premium Care, который доступен на 36 мировых рынках, для получения продвинутого уровня поддержки и обслуживания ПК. Премиальные устройства Lenovo YOGA оборудованы голосовым помощником Alexa, что позволяет установить напоминание, заказать еду, включить музыку или пропустить надоевшую песню. В ближайшее время будут анонсированы новые функции Alexa, которые помогут оставаться на связи, управлять музыкой и «умными» домашними устройствами. Решение Lenovo Smart Assist отвечает за дополнительную защиту данных и упрощает пользование устройством. Встроенная инфракрасная камера и технология Windows Hello, которыми оборудованы YOGA Slim 7i, YOGA Slim 7i Pro и YOGA Slim 7 Pro, обеспечивают оперативную аутентификацию владельца. Поэтому пользователь может начать работу с ноутбуком просто подняв крышку и не беспокоиться о безопасности. Дополнительные технологии дисплея, такие как уведомления безопасности Privacy Alerts, позволяют защитить данные на экране от посторонних глаз, предупреждая о них пользователя. Для большей безопасности информация на дисплее становится размытой, когда владелец отворачивается. Эти функции доступны благодаря поддержке программного обеспечения с технологиями распознавания лица и искусственного интеллекта от Glance by Mirametrix. Все новые ноутбуки бренда YOGA также способны автоматически улучшать качество видеоконтента до разрешения Full HD (1920×1080) благодаря встроенной в Windows Media Player технологии Super Resolution. Новый YOGA Slim 7i оборудован 13,3-дюймовым дисплеем, занимающим 91% площади лицевой панели, с разрешением Quad HD (2560×1440). В нем реализована поддержка технологии Dolby Vision и 100% покрытие цветового пространства sRGB. YOGA Slim 7i оснащен специальным режимом, который заботится о безопасности глаз пользователей и получил сертификат TÜV Rheinland. Новинка весит 1,23 кг, а ее толщина — меньше 14 мм. Конфигурацию дополняют оперативная память LPDDR4X емкостью до 16 ГБ и накопитель SSD PCIe (Gen 4) M.29 емкостью до 1 ТБ. Встроенные стереодинамики от Harman поддерживают Dolby Atmos для обеспечения насыщенного звука с эффектом присутствия. Для устройства заявлено время работы на одном заряде до 16 часов и поддержка улучшенной технологии Rapid Charge Boost. Коммуникационные возможности включают порт Intel Thunderbolt 4 Type-C, а беспроводные интерфейсы Bluetooth 5 и новый стандарт связи Intel Wi-Fi 64 (Gig+). Модель будет доступна в двух цветах — серебристом (Light Silver) и сером (Iron Grey). Модель YOGA Slim 7i Pro оснащена 14-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10 на базе WVA-матрицы с яркостью до 400 нит и кадровой частотой 90 Гц. Для безопасности глаз предназначена усовершенствованная технология Eyesafe. Она сочетает аппаратные и программные настройки RGB для минимизации вредного синего излучения. Устройство получило сертификацию TÜV Rheinland10, что подтверждает эффективную защиту органов зрения. В дисплее поддерживается технологии Dolby Vision и 100% покрытие цветового пространства sRGB. Устройство работает на базе процессоров Intel Core нового поколения и оборудовано оперативной памятью LPDDR4X емкостью до 32 ГБ. Для новинки заявлено время автономной работы до 18 часов и поддержка улучшенной технологии быстрой зарядки Rapid Charge Boost. Для работы с требовательными приложениями будет полезна интегрированная графика на базе архитектуры Intel Xе нового поколения или новейшие дискретные видеокарты NVIDIA GeForce MX. В новинке поддерживаются «умные» функции от Alexa. Аудиосистема на базе динамиков Harman совместима с Dolby Atmos. Коммуникации включают беспроводной адаптер Intel Wi-Fi 64 и порт Thunderbolt 4. Ноутбук YOGA Slim 7 Pro на базе процессоров AMD Ryzen 4000, как и модели на процессорах Intel, оборудован инфракрасной камерой, которая вместе с Windows Hello позволяет «узнавать» владельца. Корпус ноутбука оснащен выступом, который позволяет легко открыть устройство одной рукой. Клавиатура с подсветкой получила новые куполообразные клавиши, которые обеспечивают более комфортную печать благодаря глубокому ходу — 1,3 мм. А размер тачпада увеличили на 33% для более удобного пользования. При толщине корпуса 14,6 мм его вес — 1,45 кг. Модель будет доступна в серебристом (Light Silver) и сером (Slate Grey) цветах. Модель YOGA Slim 7 Pro построена на мобильных процессорах AMD Ryzen 9 4900H. Для нее заявлено до 17 часов работы в автономном режиме, а 15-минутная подзарядка благодаря технологии Rapid Charge Boost обеспечит еще до 2 часов работы. Новый Lenovo YOGA 7i получил закругленные углы, чтобы его было удобно держать в руках. Устройство оборудовано сенсорным WVA-дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080) и доступно в двух размерах: 14 и 15,6 дюймов. Дисплеи оснащены технологией Dolby Vision. В максимальной конфигурации 15,6-дюймовая модель получила экран Full HD, поддержку расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 400, максимальную яркость 500 нит и 72% охвата цветового пространства NTSC. Ноутбук весит 1,83 кг. В оснащение входят два порта Intel Thunderbolt 4, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопителем PCIe SSD M.2 объемом до 1 ТБ. Модель Lenovo YOGA 7 будет доступна в сером (Slate Grey) и темно-зеленом (Dark Moss) цветах и имеет клавиатуру с подсветкой. Стоит иметь в виду, что 15,6-дюймовая модель располагает клавиатурой с полноценным цифровым блоком. Модель Lenovo YOGA 7i оборудована новейшим процессором Intel Core и интегрированной видеокартой. В ней поддерживается улучшенная технология быстрой зарядки Rapid Charge Express. Для 15,6-дюймового лептопа заявлено работает до 13 часов работы на одном заряде, и при этом он весит 1,83 кг. Ноутбук с диагональю 14 дюймов еще компактнее и автономнее: новинка работает до 16 часов, весит 1,43 кг и имеет толщину 17,7 мм. Фронтальная акустическая система совместима с Dolby Atmos, а чтобы воспроизвести любимый плейлист достаточно дать команду голосовому помощнику Alexa. Для безопасности данных пользователей устройство оборудовано считывателем отпечатков пальцев и шторкой конфиденциальной для веб-камеры. Функция запуска системы в момент открытия верхней крышки позволяет оперативно начать работу. Опционально доступен стилус. 13,3-дюймовый Lenovo YOGA 6 — это ноутбук-трансформер первого поколения для повседневного использования, который отличается гибридным дизайном и сочетает металлические и «soft-touch» материалы ярко-синего цвета. Новинка оборудована мобильным процессором AMD Ryzen 7 4700U и встроенной видеокартой. Для модели заявлено до 18 часов работы в автономном режиме. Имеется до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe M.2 до 1 TБ. В Lenovo YOGA 6 устновлен сенсорный дисплей с тонкими рамками и разрешением Full HD (1920×1080). Яркость экрана 300 нит и подсветка клавиатуры помогают комфортно работать при любом освещении. Фронтальная акустическая система с поддержкой технологии Dolby Atmos обеспечивает премиальное звучание при просмотре видео и развлечениях, а шарнир, раскрывающейся на 360 градусов, позволяет легко менять режимы. В новинке реализован голосовой помощник Alexa с расширенными возможностями. Вес устройства — 1,32 кг, стоит отметить встроенный считыватель отпечатков пальцев, шторку конфиденциальности для веб-камеры и доступный опционально стилус. Lenovo также анонсировала новые персональные компьютеры ideacentre Mini 5i, наушники с функцией активного шумоподавления YOGA Active Noise Cancellation (ANC) и мышь с лазерной указкой YOGA Mouse with Laser Presenter в новом черном (Shadow Black) оттенке.

