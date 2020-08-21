Trend Micro предложит защиту частных 5G-сетей и граничных вычислений

21 августа 2020 г., 17:25

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о том, что вендор готовит к релизу решение Mobile Network Security, которое ускорит внедрение цифровых инноваций на периферии сети, обеспечив комплексную защиту сети и конечных точек в новую эпоху интернета вещей и частных сетей 5G.



Поставщики услуг и системные интеграторы все чаще обращаются к совместно используемым и не требующим лицензирования продуктам, когда создают частные мобильные сети для корпоративных клиентов. Технологии 5G и интернет вещей открывают для бизнеса новые возможности.



«Частные сети приобретают все большую популярность в вопросах доставки критически важных для бизнеса приложений на границу сети. Это происходит в торговых центрах и аэропортах, на смарт-фабриках и в корпоративных кампусах. Тем не менее, из-за сложности подобных систем в их безопасности могут возникнуть бреши, — заявил Акихико Омикава (Akihiko Omikawa), исполнительный вице-президент Trend Micro по безопасности интернета вещей. — Компания Trend Micro использовала свой многолетний и всесторонний опыт в кибербезопасности и создала Mobile Network Security — комплексную платформу для защиты сотовых сетей и устройств интернета вещей. Мы рады сотрудничеству с ключевыми игроками отрасли, такими как JCI US, которые помогут нам воплотить наше видение в жизнь».



Частные сети — очевидный выбор для многих предприятий, поскольку они обеспечивают низкую задержку, малый уровень помех и среду с высоким уровнем безопасности. Однако службы ИТ-безопасности часто сталкиваются с проблемой нехватки внутренних ресурсов, которые объединяли бы навыки и знания в области безопасности информационных (ИТ) и операционных (ОТ), а также компьютерных (КТ) технологий.



Выход в такой ситуации — решение Trend Micro Mobile Network Security, которое состоит из двух ключевых элементов: Network Protection (Trend Micro Virtual Network Function Suite). Это решение для защиты сети, основанное на платформе ETSI NFV, которое обеспечивает эффективную виртуализированную сетевую безопасность с минимальной задержкой в сетях 4G/5G/NB-IoT/CAT-M. Network Protection предлагает защиту входящего и исходящего трафика (north-south) для мобильных устройств и устройств интернета вещей в частной сети, а также защиту сетевого трафика между приложениями для граничных вычислений и сегментами сети (east-west). Решение включает контроль доступа, виртуальные заплаты для уязвимостей предотвращение вторжений, фильтрацию URL-адресов, блокировку вредоносных сайтов, центров управления ботнетами, вредоносных устройств, контроль приложений и многое другое; Endpoint Protection — комплексная защита конечных точек для устройств интернета вещей, представленная физической SIM-картой и программным Java-апплетом. Решение включает белый список устройств, создание геозон (геофенсинг); обеспечивает целостность прошивки, блокировку по IMSI/IMEI, полностью автоматическую настройку, взаимную аутентификацию, генерацию ключей TLS по запросу, изоляцию устройства, шифрование данных, блокчейн и многое другое.



Ожидается, что решение Trend Micro Mobile Network Security станет общедоступным в марте 2021 г.

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