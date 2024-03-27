Google випускає Chrome для Windows на Arm

27 марта 2024 г., 11:45

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Google нарешті випускає Arm64-версію свого браузера Chrome для комп’ютерів з операційною системою Windows.



Це, як зазначається, забезпечить нативну версію популярного браузера для ПК, що працюють на процесорах Qualcomm Snapdragon. Анонс дещо випереджає запуск Snapdragon Elite X, який планується пізніше цього року.



У прес-релізі Qualcomm розповіла про переваги продуктивності нативної версії Chrome: «У попередніх тестах з використанням еталонних пристроїв Snapdragon X Elite новий Chrome демонструє значне поліпшення продуктивності в тесті Speedometer 2.0». Однак конкретні результати тестів або порівняння не згадуються.



Google і Qualcomm вказують на те, що Chrome приносить свої генеративні функції АІ на комп’ютери Snapdragon.



«Нова версія Google Chrome допоможе закріпити роль Snapdragon X Elite як провідної платформи для обчислень на Windows, починаючи з середини 2024 року, - зазначив Кріштіано Амон (Cristiano Amon), президент і генеральний директор Qualcomm. - Оскільки ми вступаємо в еру комп’ютерів зі штучним інтелектом, ми з нетерпінням чекаємо, коли побачимо, як Chrome засяє, використовуючи переваги потужної системи Snapdragon X Elite».



Наглядачі зазначають, що реліз тримався у великому секреті. На початку цього року збірки Chrome Canary стали доступні для Windows 11 на архітектурі Arm64, і сталол зрузуміло, що питання коли, а не чи вийде рішення у загальному доступі.



Завантажити Chrome для існуючих ноутбуків на базі Snapdragon можна вже зараз. Вихід Snapdragon X Elite наразі запланований на «середину 2024 року».

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