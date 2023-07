Lenovo анонсувала планшети Tab P12 i Tab M10 5G

28 июля 2023 г., 11:25

0

Tweet

Компанія Lenovo представила два планшети на базі ОС Android — Lenovo Tab P12 і Lenovo Tab M10 5G.



Lenovo Tab P12 націлено на учнів старших класів і студентів: він має 12,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3K (2944x1840), акустичну систему JBL і технологію Dolby Atmos для насиченого багатовимірного звучання. Планшет Lenovo Tab P12 сумісний з новим стилусом Lenovo Tab Pen Plus і клавіатурою в стилі ThinkPad, що сприяє ефективнішому навчанню. Великий дисплей можна розділити, коли необхідно виконувати завдання в режимі багатозадачності — робити нотатки на онлайн-уроці або переглядати документи. Робити це ще простіше зі спеціалізованим режимом читання та функцією догляду за очима.



Планшет Lenovo Tab M10 5G розроблений для високомобільних користувачів, які не бажають турбуватись про необхідність підключення до мережі. Планшет забезпечує швидке 5G-підключення та довгий час роботи від акумулятора на екрані діагоналлю 10,61 дюйма з роздільною здатністю 2K (1200x2000).



За даними дослідження компанії Lenovo, більшість використовує свої планшети, поєднуючи перегляд вебсторінок, розваги та навчання для максимальної продуктивності, що свідчить про важливість моментів дозвілля на рівні з періодами продуктивної роботи. Щонайважливіше, люди надають першочергового значення часу автономної роботи. Оскільки гібридний спосіб життя в постпандемічну епоху продовжує набирати обертів, споживачі все частіше поєднують роботу, навчання, розваги та дозвілля. Для задоволення мінливих потреб та бажань користувачів компанія Lenovo розробила нові планшети Lenovo Tab P12 та Lenovo Tab M10 5G класу преміум (P) і мейнстрим (M).



“Компанія Lenovo переосмислює концепцію гібридного життя й допомагає із плавним смартпереходом між роботою, навчанням і розвагами, що стає можливим завдяки тривалому часу автономної роботи та підвищеній мобільності пристроїв з підтримкою 5G, — говорить Тоні Чен (Tony Chen), віцепрезидент підрозділу планшетів компанії Lenovo. — Користувачі планшетів очікують від них більше, ніж будь-коли раніше, адже понад 80% споживачів використовують ці пристрої для продуктивності та розваг. Саме тому нові Lenovo Tab P12 та Lenovo Tab M10 5G розроблені як щоденні супутники й створені для адаптації до різноманітних цифрових і побутових потреб сучасних користувачів”.



Зазначено, Lenovo Tab P12 — провідний планшет Lenovo для школярів — дозволяє максимально ефективно використовувати час для навчання та розваг. Цей універсальний пристрій розрахований на кількох користувачів і цілком задовольняє потреби учнів.



12,7-дюймовий LCD-дисплей Lenovo Tab P12 з роздільною здатністю 3K (2944 x1840) підходить для трансляцій, дизайнерської роботи та легких ігор. Його розширений дисплей забезпечує не лише ширші можливості перегляду, але й високоякісне зображення — щільність пікселів на 50% вища, ніж у Full HD-дисплеїв такого ж розміру. Завдяки їй екран відтворює насиченіше зображення в межах того ж розміру, що призводить до більшої деталізації, а також порівняно високого коефіцієнта контрастності для привабливіших кольорів. Lenovo Tab P12 оснащений чотирма динаміками JBL і підтримкою Dolby Atmos для багатовимірного звучання.



Завдяки оперативній пам'яті до 8 ГБ і восьмиядерному процесору цей планшет створений для швидкої та безперебійної роботи. Оскільки час автономної роботи є ключовим фактором для більшості користувачів, Lenovo Tab P12 оснащений акумулятором місткістю 10200 мАг, що забезпечує до 10 годин відтворення відео.



Lenovo Tab P12 постачається зі стилусом Lenovo Tab Pen Plus, який працює у взаємодії з безоплатними додатками Nebo та MyScript Calculator 2.5 для конспектування, малювання схем або анотацій у форматі PDF. Для підвищення ефективності Lenovo Tab P12 може функціонувати як бездротовий планшет для малювання на Windows ПК за допомогою платформи Lenovo Freestyle, яка допомагає інтегрувати можливості планшета та ПК. Також користувачі Lenovo Tab P12 можуть швидко перемикнутися з розваг на продуктивну роботу, приєднавши для друкування тексту клавіатуру, натхнену ThinkPad. Клавіатура оснащена клавішами з ходом 1,5 мм, м'якою увігнутістю 0,2 мм і кроком клавіш 19 мм для комфортного введення даних. Вбудований трекпад і 16 функціональних клавіш швидкого доступу спрощують навігацію в робочому просторі, а для багатозадачності нового рівня користувачі тепер мають доступ до чотирьох додатків на розділеному екрані та до 5 вікон, що спливають. Крім того, студенти, які багато читають, можуть випробувати режим з фоновою музикою та функціями догляду за очима, які забезпечують комфортний імерсивний досвід. Ультраширока 13-мегапіксельна фронтальна камера підходить для онлайн-відеодзвінків і занять, а тонкий і легкий корпус робить щоденне транспортування простішим.



Lenovo Tab M10 5G добре підходить користувачам, які цінують безперебійний мобільний зв'язок без необхідності думати про стабільність Wi-Fi. Пристрій пропонує зручність постійного підключення на швидкості 5G незалежно від місця перебування. Оснащений мобільною платформою Snapdragon 695 5G, цей планшет створений для тих, хто постійно в русі, та любителів природи, які ведуть гібридний спосіб життя. Користувачі Lenovo Tab M10 5G отримують безперебійний доступ до потокового відео, відеодзвінків з друзями, швидкого завантаження та навіть хмарних ігор чи то на природі, чи в дорозі. Під'єднатися до високошвидкісного зв'язку можна скрізь завдяки вбудованим діапазонам 5G Sub6 з налаштуванням пріоритету мобільних даних.



Відеодзвінки без затримок і потокова передача даних на ходу можливі завдяки 10,61-дюймовому дисплею з роздільною здатністю 2K (1200x2000) і частотою оновлення 90 Гц. Під час розваг візуальні ефекти планшета доповнюються якісним звучанням завдяки технології з ефектом присутності Dolby Atmos. Пристрій має двоколірний дизайн з матовим покриттям і вагу близько 490 г, отже підходить для використання на відкритому повітрі. Окрім того, Lenovo Tab M10 5G має клас захисту від пилу та води IP52, а також захист від подряпин.



Lenovo Tab M10 5G оснащений акумулятором місткістю 7700 мАг, який пропонує до 12 годин відтворення відео з можливістю швидкої зарядки до 20 Вт. За захист зору користувача дбає сертифікований TÜV дисплей, що забезпечує комфортніше читання й мінімізує синє світло та мерехтіння. Режим "занурення в читання" дозволяє легко перемикатися між кольоровим і монохромним режимами під час читання з цифрової бібліотеки. Натомість додатковий стилус Lenovo Tab Pen Plus покращує досвід дослідження нових тем та натхненної творчості.



Lenovo Tab P12 постачається з кількома ключовими програмами для навчання:

• Nebo та MyScript Calculator 2 безплатно;

• WPS з трьома місяцями преміум функцій безплатно;

• Lenovo NotePad;

• Безоплатний рік послуг ADP One на деяких ринках.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys