ЄС розпочав антимонопольне розслідування щодо Microsoft Teams

28 июля 2023 г., 12:35

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Європейська комісія оголосила про початок розслідування проти корпорації Microsoft щодо способу розповсюдження Teams серед клієнтів.

Microsoft постачає Teams разом з Microsoft 365, пакетом продуктів, до якого входить офісний пакет Office. Служба відеоконференцій та обміну повідомленнями раніше була частиною Office 365, попередника Microsoft 365, який включав багато з тих самих продуктів. Антимонопольне відомство Європейського Союзу вважає, що таке об’єднання продуктів може становити порушення антимонопольного законодавства блоку.

У своєму повідомленні про антимонопольне розслідування Європейська комісія виділила дві конкретні сфери, які викликають занепокоєння.

Перша полягає в тому, що Microsoft не дозволяє користувачам відмовитися від доступу до Teams під час придбання передплати на Microsoft 365. Така практика, на думку чиновників, могла надати Teams «перевагу в поширенні» над конкурентами. ЄС також стурбований тим, що Microsoft могла обмежити сумісність Microsoft 365 з конкуруючими комунікаційними сервісами.

«Інструменти віддаленого спілкування та співпраці, такі як Teams, стали незамінними для багатьох підприємств у Європі, - відмітила виконавчий віце-президент Європейської комісії Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager). - Тому ми повинні забезпечити, щоб ринки цих продуктів залишалися конкурентними, а компанії могли вільно обирати продукти, які найкраще відповідають їхнім потребам».

Microsoft запустила Teams у 2017 році, через рік після того, як, за повідомленнями, керівництво компанії спочатку планувало, а потім відмовилося від плану купівлі конкуруючої компанії Slack. До середини 2021 року щомісячна активна база встановлених користувачів Teams зросла до 250 мільйонів. У квітні Microsoft повідомила, що відтоді ця кількість зросла до понад 300 мільйонів користувачів.

ЄС почав ретельну перевірку Teams у 2020 році після того, як отримав антимонопольну скаргу від Slack. У своїй скарзі Slack, яка на той час була публічною компанією, звинуватила Microsoft у «примусовому встановленні» сервісу мільйонам користувачів і перешкоджанні цим користувачам видалити його. Компанія також стверджувала, що Microsoft приховує вартість Teams від корпоративних клієнтів.

Минулого тижня схожу антимонопольну скаргу подав німецький провайдер відеоконференцій Alfaview. Як повідомляє Wall Street Journal, компанія подала скаргу після того, як Microsoft запропонувала внести певні нерозкриті зміни, намагаючись уникнути антимонопольного розслідування ЄС. Ці зміни, на думку Alfaview, не змогли належним чином вирішити її занепокоєння.

Запропоновані Microsoft зобов’язання, очевидно, також не справили враження на регуляторів ЄС. У своїй заяві Європейська комісія повідомила журналу, що не отримала «жодної пропозиції щодо зобов’язань від Microsoft, яка б вирішила наші занепокоєння».

Якщо розслідування ЄС встановить, що Microsoft порушила антимонопольне законодавство за допомогою Teams, компанію можуть зобов’язати змінити свою бізнес-практику. Такий припис може вимагати відокремити Teams від Microsoft 365. У деяких випадках антимонопольне розслідування ЄС також може призвести до штрафів.

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