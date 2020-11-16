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Квартальный доход Veeam вырос на 21%

16 ноября 2020 г., 15:55
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Квартальный доход Veeam вырос на 21%

Компания Elcore UA, официальный дистрибьютор Veeam Software, представила квартальные итоги вендора.

Отмечается, что за III кв.регулярный доход Veeam вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день число клиентов компании по всему миру уже превышает 400 000. Компания обеспечивает свой рост активной работой на ключевом для себя рынке резервного копирования и восстановления данных ЦОД, а также внедрением новых решений для защиты облачных данных организаций. Сохраняются высокие темпы роста продаж самого быстроразвивающегося продукта вендора - Veeam Backup для Microsoft Office 365: по сравнению с предыдущим годом его продажи выросли на 85%.

Согласно отчету IDC Semi-Annual Software Tracker for Data Replication & Protection за первую половину 2020 г. компания Veeam заняла первое место по объему выручки в регионе EMEA и продемонстрировала самый быстрый рост выручки за соответствующий период по сравнению с предыдущим годом среди пяти ведущих вендоров и по рынку в целом.

«Мы понимаем, что данные — это самый важный после людей актив для бизнеса. И наша миссия заключается в расширении возможностей наших клиентов в части обеспечения безопасности, — заявил Билл Ларджент, CEO Veeam. — Облака, кибербезопасность и современная защита данных — это три ключевых столпа, которые формируют основу цифровой трансформации и позволяют организациям в полной мере раскрыть потенциал своих данных для повышения качества услуг. Veeam продолжает внедрять инновации и опережать рынок, будь то решения для облачных данных или Kubernetes. Об этом также свидетельствует наше недавнее приобретение компании Kasten. Мы показали отличные результаты в прошлом квартале и ожидаем, что итог 2020 года будет таким же мощным. Этому будет способствовать вывод на рынок новых решений, отвечающих потребностям наших клиентов».

В настоящее время Veeam работает над интеграцией в свою платформу управления облачными данными решений недавно приобретенной компании Kasten, лидера в области резервного копирования и аварийного восстановления контейнеров Kubernetes. Теперь благодаря платформе управления данными K10, разработанной Kasten, компания Veeam может предложить командам, отвечающим за работу корпоративных инфраструктур, простую в использовании, масштабируемую и безопасную систему для резервного копирования Kubernetes и мобильности приложений, отличающуюся беспрецедентной простотой в эксплуатации.

Veeam подчеркивает стратегическую важность поддержки этой среды для своих клиентов, возрастающее значение современных средств управления данными, которые глубоко интегрированы в Kubernetes, а также увеличение количества решений DevOps, способствующих повышению качества, улучшению масштабируемости и ускорению поставки приложений при одновременном сокращении объемов повседневных задач управления.

Рост количества заключенных сделок в рамках соглашений Veeam с эксклюзивными реселлерами Cisco, Hewlett Packard Enterprise (HPE), NetApp и Lenovo составил 17% за год и 20% за квартал.

Более полумиллиона клиентов загрузили решение Veeam Backup and Replication v10 с момента релиза в феврале. Благодаря 150 новым функциям и усовершенствованиям, в числе которых поддержка современных сетевых хранилищ NAS, мгновенное восстановление множества виртуальных машин (Multi-VM Instant Recovery) и усиленная защита от программ-вымогателей, возможности 10-й версии Veeam Availability Suite в области защиты данных позволяют повысить доступность, переносимость и расширяемость для задач управления облачными данными.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore

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