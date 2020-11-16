ASUS RS620SA-E10-RS12 — первый в мире сервер формата 2U6N на платформе AMD EPYC

16 ноября 2020 г., 15:12

0

Tweet

Компания ASUS представила сервер RS620SA-E10-RS12, ориентированный на применение в сетях доставки контента (CDN), корпоративных инфраструктурах виртуальных рабочих столов (VDI), высокопроизводительных вычислениях (HPC) и решениях для анализа данных веб-хостинга.

По заявлению производителя, RS620SA-E10-RS12 представляет собой первый в мире сервер формата 2U6N с высокой плотностью монтажа компонентов. Дело в том, что новинка предлагает сразу шесть узлов для процессоров AMD EPYC 7002. Сервер поддерживает установку процессоров с 64 вычислительными ядрами и TDP до 280 Вт. Каждый узел предлагает преимущества шины PCI Express 4.0, включая по одному слоту PCIe 4.0×16 и OCP 3.0 на узел. В слот PCIe 4.0×16 может быть установлена низкопрофильная видеокарта, например NVIDIA T4 для ускорения вычислений в области машинного обучения. Сервер RS620SA-E10-RS12 также поддерживает 12 отсеков для накопителей с возможностью «горячей» замены. Система хранения может состоять максимум из шести жестких дисков с интерфейсом SATA/SAS в сочетании с шестью твердотельными накопителями NVMe, или все двенадцать отсеков могут быть заняты твердотельными накопителями NVMe.

Модель RS620SA-E10-RS12 обеспечивает полную поддержку шины PCIe 4.0 для подключения высокоскоростных накопителей и современных сетевых карт, которые удовлетворяют требованиям к высокоскоростной передаче данных в решениях HPC, системах искусственного интеллекта и других задачах.

По мере развития концепций программно-определяемых хранилищ (SDS) и программно-определяемых сетей (SDN) компании для решения своих задач все чаще переходят к использованию гиперконвергентной инфраструктуры (HCI). Это означает, что им не нужно покупать отдельные устройства для хранения, коммутации сети и вычислений. Объединенные ресурсы HCI позволяют более эффективно использовать ИТ-инфраструктуру.

Новый стандарт PCIe 4.0 повышает эффективность сред HCI благодаря меньшей латентности и повышению пропускной способности интерфейса, используемого для передачи данных. RS620SA-E10-RS12 реализует требования HCI в нескольких аспектах. Во-первых, он поддерживает твердотельные NVMe-накопители с интерфейсом PCIe 4.0, которые обладают удвоенными скоростными характеристиками по сравнению с устройствами стандарта PCIe 3.0. Рост потребностей в объединении и дезагрегировании ресурсов означает, что устройства PCIe 4.0 быстро расширяют свое присутствие в облачных и корпоративных решениях. Благодаря NVMe-накопителям и сетевым картам PCIe 4.0 пользователи практически не ощущают разницы в работе локально подключенных SSD и NVMe SSD, работающих по протоколу NVMe-oF. Это также означает улучшенную эффективность и безопасность вычислений по сравнению с традиционными облачными решениями, поскольку вся обработка данных ведется внутри компании с использованием защищенной архитектуры HCI и брандмауэров.

Заявлено, что сервер RS620SA-E10-RS12 отличается низкой совокупной стоимостью владения (TCO). Процессоры AMD EPYC 7002 с большим количеством ядер подходят для приложений виртуализации как в облаке, так и в HCI-инфраструктуре. Поддержка современных многоядерных процессоров и высокоскоростных устройств PCIe 4.0, а также конструкция с высокой плотностью монтажа компонентов делают RS620SA-E10-RS12 идеальным решением в многочисленных сценариях использования.

Отмечается, что сервер RS620SA-E10-RS12 недавно поднялся на наивысшую строчку в рейтинге энергоэффективности SPEC Power (Standard Performance Evaluation Corporation, www.spec.org). В тестовой конфигурации использовались процессоры AMD EPYC 7742, а также ОС Windows Server и Linux.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!