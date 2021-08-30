Квартальный доход eBay не дотянул до 3 млрд долл., которые предсказывали аналитики

30 августа 2021 г., 14:50

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Компания eBay опубликовала финансовые результаты за второй квартал.



Один из гигантов электронной коммерции, сообщил о чистой прибыли в 294 млн долл., или 43 цента на акцию. Прибыль не по GAAP составила 99 центов на акцию при выручке в 2,7 млрд долл., которая оказалась на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.



Аналитики Уолл-стрит прогнозировали прибыль в размере 95 центов на акцию при доходе в 3 млрд долл.



Компания сообщила, что показатель GMV упал на 7% в годовом исчислении до 22,1 млрд долл. Число активных покупателей за год сократилось на 2% до 159 миллионов. При этом количество активных продавцов в годовом измерении выросло на 5% до 19 миллионов. Кроме того, eBay заявила, что во втором квартале ее бизнес по управляемым платежам обработал 71% мирового объема транзакций на платформе.



В целом на eBay наблюдается снижение потребительских расходов, но компания видит потенциал к росту в сфере управляемых платежей и рекламы.



Что касается прогнозов, компания заявила, что ожидает выручку от 2,42 до 2,47 млрд долл. и скорректированную прибыль от 86 до 90 центов на акцию в текущем квартале. Аналитики прогнозируют, что продажи за II кв. составят 2,89 млрд долл., а прибыль на акцию - 90 центов.

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