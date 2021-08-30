Перший сертифікований тренінговий центр з мови програмування Swift почне роботу при ліцеї Liko-School

30 августа 2021 г., 15:35

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Приватний ліцей повного циклу Liko-School за підтримки своїх партнерів, компаній «ASBIS Украина» та iOn відкриває перший в Україні сертифікований навчальний центр з мови програмування Swift. Його викладачі обов’язково мають сертифікати від Apple на право викладати в такому центрі. Після завершення навчання та успішного складання іспитів кожний учень також отримує особистий сертифікат від Apple, який засвідчить вміння програмувати на Swift.

Учні навчального центру для Swift-програмістів отримають знання та навички з програмування, достатні для успішної роботи в міжнародних та вітчизняних IT-компаніях, а також для впевненого кар’єрного зростання. Програмісти із знанням мови Swift мають переваги на глобальному ринку праці. Наприклад, зараз в Україні в галузі мобільної розробки основною мовою Swift користуються 34,2% програмістів.

Навчальні програми Swift-центру розраховані на учнів старших класів, студентів вишів, новачків та початківців. Слухачі отримають базові знання з теорії програмування. Також дізнаються про структуру, синтаксис, основні конструкції та шаблони мови Swift. Надаються навички створення робочого програмного коду та додатків в інтегрованому середовищі розробки Xcode, за допомогою фреймворків Cocoa та Cocoa Touch.

Навчання мові Swift в офіційному сертифікованому навчальному центрі розпочнеться вже 1 жовтня 2021 р. та продовжиться до 1 червня 2022 р.

Компанія Apple створила мову Swift в 2014 р., підтримує глобальну спільноту програмістів та може сертифікувати навчальні центри з вивчення цієї мови. За допомогою цієї інтуїтивно зрозумілої мови програмування розробляють додатки, які ефективно працюють в екосистемі пристроїв та програмних засобів Apple.

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