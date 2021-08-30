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ByteDance покупает разработчика VR-систем

30 августа 2021 г., 14:15

ByteDance покупает разработчика VR-систем

Компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, приобрела стартап Pico, разработчика средств виртуальной реальности.

ByteDance не раскрывает размер сделки. Как сообщает CNBС, в ее заявлении было отмечено, что «всеобъемлющий набор программных и аппаратных технологий Pico, а также талант и глубокий опыт команды поддержат как наш выход в пространство виртуальной реальности, так и долгосрочные инвестиции в эту развивающуюся область».

По данным IDC, Pico была третьим по величине производителем гарнитур виртуальной реальности в мире в первом квартале 2021 года, при этом ее поставки выросли на 44,7% в годовом исчислении.

Pico Interactive была основана в 2015 г., и ее штаб-квартира располагается в Сан-Франциско и  в штате более 300 сотрудников.

ByteDance покупает разработчика VR-систем

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