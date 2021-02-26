 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 7 (1254)

14.02 - 21.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальные продажи VMware по направлению SaaS выросли на 27% до 707 млн долл.

26 февраля 2021 г., 13:15
Квартальные продажи VMware по направлению SaaS выросли на 27% до 707 млн долл.

Компания VMware представила результаты за 4 квартал минувшего года.

Выручка за три месяца, закончившихся в январе, выросла на 7% в годовом исчислении до 3,3 млрд долл., при этом чистая прибыль составила 2,21 доллара на акцию. Аналитики прогнозировали 3,23 млрд долл. и 2,05 доллара на акцию.

Финансовый директор VMware и в настоящее время исполняющий обязанности генерального директора Зейн Роу (Zane Rowe) заявил, что компания «довольна финансовыми показателями за квартал». «Мы продолжаем наращивать и масштабировать наш бизнес по подписке и SaaS, предоставляя клиентам необходимую гибкость, а также выводим на рынок новые решения».

В прошлом месяце Роу заменил Пэта Гелсингера, который ушел в январе и стал генеральным директором Intel. VMware находится в процессе поиска нового главы компании.

По данным VMware, квартальная выручка компании от сервисов по подписке и SaaS выросла на 27% в годовом исчислении до 707 млн долл.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  