Квартальные продажи VMware по направлению SaaS выросли на 27% до 707 млн долл.

26 февраля 2021 г., 13:15

Компания VMware представила результаты за 4 квартал минувшего года.



Выручка за три месяца, закончившихся в январе, выросла на 7% в годовом исчислении до 3,3 млрд долл., при этом чистая прибыль составила 2,21 доллара на акцию. Аналитики прогнозировали 3,23 млрд долл. и 2,05 доллара на акцию.



Финансовый директор VMware и в настоящее время исполняющий обязанности генерального директора Зейн Роу (Zane Rowe) заявил, что компания «довольна финансовыми показателями за квартал». «Мы продолжаем наращивать и масштабировать наш бизнес по подписке и SaaS, предоставляя клиентам необходимую гибкость, а также выводим на рынок новые решения».



В прошлом месяце Роу заменил Пэта Гелсингера, который ушел в январе и стал генеральным директором Intel. VMware находится в процессе поиска нового главы компании.



По данным VMware, квартальная выручка компании от сервисов по подписке и SaaS выросла на 27% в годовом исчислении до 707 млн долл.

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