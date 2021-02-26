LG предложит всем желающим производителям использование webOS

26 февраля 2021 г., 13:55

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Компания LG Electronics объявила о доступности своей популярной экосистемы webOS для других партнеров - производителей телевизоров.



Как сообщается, этот шаг должен изменить статус-кво в отрасли, известной своими проприетарными операционными системами. LG расширяет свою экспертизу за пределы производства телевизоров, разрабатывая и внедряя операционную систему WebOS TV в другие бренды телевизоров. Это может изменить телевизионный бизнес как для поставщиков технологий, так и для поставщиков контента, при этом значительно увеличивая присутствие и положение LG на мировом рынке домашних развлечений.



Операционная система webOS используется LG с 2014 года.



Отмечается, что лицензиаты webOS TV получат знакомый многим дизайн вместе с богатым набором функций, таких как как голосовой поиск и управление внутри интерфейса, интегрированный алгоритм искусственного интеллекта и простота подключения.



Благодаря LG webOS TV партнеры также получают множество контент сервисов, включая доступ к приложениям международных видеосервисов, таким как Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, а также LG Channels, сервису потокового контента премиум-класса с бесплатным пробным периодом. Совместимые модели телевизоров партнеров также смогут использовать специальный пульт дистанционного управления Magic Motion.



Более двадцати производителей телевизоров со всего мира уже подключились к WebOS, в их числе RCA, Ayonz и Konka. Экосистема webOS поддерживается такими технологическими партнерами, как Realtek, Nuance, Gracenote, CEVA и Universal Electronics.



«Платформа webOS - один из самых простых и удобных способов получить доступ к миллионам часов любимых фильмов и телешоу», - прокомментировал событие Пак Хён-сэй, президент компании LG Home Entertainment. - Приглашая других производителей присоединиться к экосистеме webOS TV, мы вступаем на новый путь, который позволит многим новым владельцам телевизоров испытать тот же великолепный интерфейс и функционал, которые доступны на телевизорах LG. Мы с нетерпением ждем возможности привлечь новых клиентов в невероятный мир WebOS TV».

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