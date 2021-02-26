В Android появятся проверка надёжности пароля и отложенная отправка SMS

26 февраля 2021 г., 12:35

0

Tweet

Во вторник Google анонсировала набор новых возможностей в последнем из небольших пакетов обновлений Android, выходящих в промежутках между магистральными апдейтами.

В области безопасности, это обновление интегрирует функцию проверки пароля на устройствах под управлением Android 9 и выше. Теперь, при использовании автозаполнения, программа проверки пароля уведомит, присутствует ли он в списке известных взломанных паролей. Подсказка также направит на страницу диспетчера Google Password Manager, где можно проверить все остальные автозаполняемые пароли.

Новая утилита Messages пополнилась одной из самых востребованных функций с момента изобретения SMS: возможностью переносить отправку текстового сообщения на любое удобное время. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку отправки, а затем выбрать дату и время в открывшемся меню.

Программа чтения экрана для плохо видящих с обновлением TalkBack 9.1 получит новые многопальцевые жесты для работы с приложениями, выбора и редактирования текста, управления воспроизведением медиафайлов и пр. Они будут работать на смартфонах Pixel и Samsung Galaxy с One UI 3 и более поздних версий. Новые элементы управления чтением позволяют пользователям читать только заголовки, слушать слово за словом или даже побуквенно.

Отвечая на пожелания, Google вернула в TalkBack единое меню, которое будет адаптироваться к контексту. Пользователи смогут добавлять или удалять отдельные пункты меню или элементы управления чтением для персонализации интерфейса.

В Google Maps появился тёмный режим, назначаемый по умолчанию. Незначительное обновление Google Assistant позволит использовать помощник при заблокированном телефоне.

Android Auto получит пользовательские обои и игры с голосовым управлением, ярлыки на стартовом экране для доступа к контактам, возможность использовать голосовой помощник для проверки погоды или настройки термостата. Автомобили с широкими дисплеями получат опцию разделённого экрана.

Объявленные функции станут доступны в «ближайшие дни» на телефонах под управлением Android 6.0 и выше и будут работать с совместимыми автомобилями.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0

Tweet