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Квартальные продажи SK Hynix выросли на треть, а прибыль в три раза

24 июля 2020 г., 14:15

Компания SK Hynix представила финансовые результаты работы по итогам второго квартала 2020 года.

Квартальные продажи составили почти 7,2 млрд долл., увеличившись за год на 33%. Показатель также оказался выше предыдущего квартала на 19,6%.

Операционная прибыль выросла на 205% в годовом сравнении до 1,64 млрд долл. - этот квартальный показатель оказался лучшим за последние два года.

Сообщается, что рост продаж и прибыльности SK Hynix за прошедший квартал обусловлен увеличением спроса память для серверов в последние месяцы. Производитель также отмечает, что увеличение маржинальности бизнеса было обусловлено стабилизацией производства и снижением объема бракованных пластин в выпускаемой продукции.

SK Hynix рассчитывает, что до конца года будет расти спрос на чипы не только для тяжелого серверного сегмента, но и для смартфонов нового поколения с поддержкой 5G.


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