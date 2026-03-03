Дата-центри AWS в ОАЕ та Бахрейні постраждали від ударів дронів

3 марта 2026 г., 12:46

Як інформує Reuters, інфраструктурні об'єкти Amazon Web Services) в Об'єднаних Арабських Еміратах та Бахрейні зазнали пошкоджень унаслідок ударів безпілотників. Інцидент стався на фоні масштабного ведення бойових дій на Близькому Сході.



У короткій офіційній заяві представники компанії підтвердили факт «впливу» на об'єкти, проте не надали детальної інформації щодо ступеня руйнувань або можливих перебоїв у роботі сервісів для регіональних клієнтів.



AWS є ключовим постачальником хмарних послуг для багатьох державних структур та приватних компаній у Перській затоці, тому будь-яке фізичне пошкодження їхніх дата-центрів може мати довгострокові наслідки для цифрової стабільності всього регіону.



Подія в ОАЕ та Бахрейні створює небезпечний прецедент для глобальних технологічних корпорацій. Досі вважалося, що основною загрозою для хмарних гігантів є кібератаки, проте прямі удари дронами по дата-центрах переводять ризики у фізичну площину. Близький Схід є стратегічно важливим регіоном для AWS: відкриття регіонів у Бахрейні (2019 рік) та ОАЕ (2022 рік) було частиною масштабної експансії Amazon для обслуговування місцевого нафтогазового сектору та фінансових установ.



Аналітики вважають, що фізична вразливість «хмари» може змусити компанії переглянути свої стратегії резервування даних. Якщо раніше бізнесу було достатньо розміщувати дані в межах одного регіону, то тепер виникає потреба в міжконтинентальному дублюванні для захисту від геополітичних ризиків.



Для Amazon це також серйозний виклик у сфері безпеки. У 2026 році, коли дрони стали дешевим і доступним засобом ураження, захист розгалужених мереж ЦОД стає значно дорожчим. Це може призвести до зростання вартості хмарних послуг у нестабільних регіонах, оскільки витрати на ППО та фізичне зміцнення об'єктів ляжуть на плечі споживачів.

