Річний дохід Dell зріс до 113,5 млрд дол., а продажі АІ-серверів підскочили на 342%

Dell Technologies оголосила фінансові результати за четвертий квартал та весь 2026 фінансовий рік, що завершився 30 січня 2026 року.



Компанія продемонструвала рекордні показники за всю свою історію, досягнувши річного виторгу у 113,5 млрд дол., що на 19% більше порівняно з попереднім роком.



Річний розбавлений прибуток на акцію (EPS) зріс на 36% до 8,68 дол., а операційний грошовий потік склав рекордні 11,2 млрд дол. На фоні цих успіхів Dell оголосила про збільшення грошових дивідендів на 20% та розширення програми викупу акцій на 10 млрд дол.



Тільки у четвертому кварталі виторг сягнув 33,4 млрд дол., продемонструвавши зростання на 39% у річному обчисленні.



«2026 фінансовий рік став визначальним в історії нашої компанії. Можливості АІ трансформують нас. Ми отримали замовлення на АІ-оптимізовані сервери на суму понад 64 млрд дол., відвантажили продукції на понад 25 млрд дол. протягом року і входимо в новий рік із рекордним портфелем замовлень у 43 млрд дол. - це потужний доказ того, що наше інженерне лідерство та диференційовані АІ-рішення перемагають», - заявив віцеголова та головний операційний директор Джефф Кларк (Jeff Clarke).



Найбільш вражаючу динаміку продемонструвала група інфраструктурних рішень (ISG), річний виторг якої зріс на 40% до 60,8 млрд дол. Квартальний виторг цього підрозділу підскочив на 73% до 19,6 млрд дол., при цьому продажі АІ-оптимізованих серверів зросли на неймовірні 342% у річному обчисленні, склавши 9,0 млрд дол. Продажі традиційних серверів та мережевого обладнання також продемонстрували впевнене зростання на 27% до 5,9 млрд дол.



Група клієнтських рішень (CSG) за рік принесла 51,0 млрд дол. доходу, при цьому комерційний сегмент у четвертому кварталі виріс на 16% до 11,6 млрд дол., тоді як споживчий сектор залишився на рівні 1,9 млрд дол.



Прогнози на 2027 фінансовий рік залишаються надзвичайно оптимістичними. Компанія очікує, що річний виторг складе від 138 млрд дол. до 142 млрд дол., що означає зростання на 23% відносно середини діапазону. Продажі АІ-оптимізованих серверів, за прогнозами, подвояться і досягнуть приблизно 50 млрд дол. У першому кварталі 2027 року Dell розраховує на виторг у межах 34,7–35,7 млрд дол., що на 51% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Протягом звітного року компанія викупила приблизно 54 млн акцій, підтверджуючи свою прихильність до повернення капіталу інвесторам.

