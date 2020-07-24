Axis представила камеру со встроенным ИИ

24 июля 2020 г., 14:45

0

Tweet

Компания Axis Communications выпустила высокотехнологичную камеру AXIS Q1615 Mk III с инновационным двухкомпонентным чипсетом, который использует искусственный интеллект на базе глубокого обучения и позволяет с высокой точностью классифицировать объекты, как уверяет производитель.



Отмечается, что новая модель представляет собой идеальную платформу для видеоаналитики с применением машинного обучения.



Двухкомпонентный чипсет Q1615 Mk III состоит из чипа собственного производства компании ARTPEC-7 и процессора глубокого обучения, включающего механизм обнаружения объектов в реальном времени (real-time object detection engine). Благодаря этим компонентам камера обладает исключительными возможностями по классификации объектов с помощью искусственного интеллекта. Мощная аппаратная часть позволяет использовать специализированные сторонние ИИ-приложения, а также классифицировать разнoпланoвые объекты, такие как челoвек, машина, грузoвик и мнoгие другие.



Анализ изображения непосредственно в камере в режиме реального времени повышает скорость работы, расширяет возможности масштабирования системы видеонаблюдения и упрощает ее архитектуру, а также снижает затраты заказчика. Кроме того, по сети передаются только необходимые видеоданные, что сокращает сетевой трафик и дисковое пространство, а также минимизирует риски, связанные с конфиденциальностью данных.



Являясь частью высокопроизводительной серии Q, AXIS Q1615 Mk III обеспечивает дистанционное увеличение и фокусировку и позволяет получать превосходные детальные изображения быстро движущихся объектов и людей благодаря частоте кадров до 120/с в разрешении HDTV 1080p. Кроме того, новое устройство оснащено технологиями AXIS Lightfinder 2.0 и AXIS Forensic WDR, которые обеспечивают высококачественные цветные снимки практически в полной темноте или в условиях контрастного освещения.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации