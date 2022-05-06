Квартальний виторг Acer зріс на 10%, до рекордних 2,65 млрд дол.

6 мая 2022 г., 16:45

Компанія Acer представила фінансові показники за перший квартал. За ключовими показниками зафіксовано зростання, попри складну економічну ситуацію та дефіцит електронних компонентів.

Виторг Acer у період із січня по березень включно склала близько 2,65 млрд дол. Це на 9,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Операційний прибуток досяг максимуму за дванадцять років (для першого кварталу). Вона склала 99 млн дол. Чистий прибуток зафіксовано на рівні 75,2 млн дол.

Зазначається, що на бізнес у першому кварталі вплинула геополітична ситуація, а також збої в ланцюжку постачання, спричинені пандемією.

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