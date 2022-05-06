Велика Британія передасть 570 мобільних електрогенераторів для потреб українців

6 мая 2022 г., 16:05

Міністерство енергетики України повідомило, що Велика Британія передає чергову партію мобільних електрогенераторів для потреб українців.



Генератори будуть використані для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку, водопостачання тощо.



Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував уряду Великої Британії, міністру енергетики Квазі Квартенгу та британським компаніям за підтримку України.



«Справжні друзі завжди несуть світло! Завдяки генераторам ми забезпечимо стале електропостачання важливих об‘єктів, незважаючи на чергові руйнування через обстріли російських окупантів», - написав Герман Галущенко.



Першу частину з 570 генераторів - майже 200 - Велика Британія передала Україні у квітні. Вони вже служать джерелами резервного живлення для надійного енергозабезпечення у випадках пошкодження електрообладнання і мереж.

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