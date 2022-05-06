Data and Tech Aid - зібрати кошти на 10 000 медичних аптечок для зупинення кровотечі! 

6 мая 2022 г., 22:16

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Війна розпочата росією проти України привела до того, що десятки мільйонів українців були змушені покинути свої домівки й десятки тисяч людей були вбиті та поранені. Але українці незламні й вже більш ніж два місяці продовжують боронити свою землю та свою свободу.



Україна у своїй боротьбі не залишилась одна - люди з багатьох країн та індустрій об'єднують свої зусилля заради миру та життя. ІТ - одна з таких індустрій.



У відповідь на цю війну та заради врятування життів 4-го травня було запущено міжнародний благодійний проект the D.A.T.A (Data and Tech Aid - https://dataandtechaid.com). Мета цієї ініціативи об'єднати зусилля всіх IT-компаній миру та всіх небайдужих людей, аби врятувати життя українців, які отримують поранення під час військових дій.



Більшість людей гине не миттєво, вони гинуть від втрати крові після касетної бомби або падіння балістичної ракети. Й тут треба розуміти як діяти в такий момент. Це трохи схоже на те, коли в салоні літака втрачається тиск, маски падають - і вам потрібно надіти маску на себе, а потім допомогти іншим. В цьому випадку за аналогією з маскою ми маємо медичну аптечку, яка дозволяє зупинити кровотечу, тобто ви, по-перше, повинні переконатися, що у вас немає кровотечі, а потім допомогти людям поруч з вами.



Тож у нас має бути багато цих аптечок. Вони потрібні сотням тисяч людей. Навіть залізниці просять ці медичні аптечки, тому що евакуаційні потяги піддаються обстрілам, а люди гинуть без цього конкретного комплекту.

Зараз ці аптечки дуже важко купити, важко доставити й вони виросли в ціні. Тому ми намагаємося зосередитися саме на цьому напрямку. Й завдяки KSE (Kyiv School of Economics - https://kse.ua), яка є нашим благодійним партнером, ми можемо купити ці аптечки та гарантовано доставити їх до місця призначення.



Вчора the D.A.T.A. запустила перший 6-тижневий спринт зі збирання грошей на покупку 10 000 медичних аптечок, які вже зберігаються на цей час на складі в Польщі. Ці медичні набори збираються за запитом Міністерства охорони здоров'я України та будуть доставлені до України. Інформацію про те, які компанії вже приєдналися до ініціативи, а також зробити пожертвування можна найти на сайті - https://dataandtechaid.com. На сайті є можливість зробити пожертвування індивідуально і є корпоративні пакети, так що організації також зможуть робити пожертвування.

Велике прохання поділитися цією інформацією зі своїми колегами та друзями, у Facebook, Twitter, LinkedIn та інших соц. мережах.



На всі запитання ми можемо відповісти в коментарях або електронною поштою:

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Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист