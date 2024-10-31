Квартальний дохід Check Point зріс на 7% до 635 млн дол.

31 октября 2024 г., 13:27

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Check Point Software Technologies оголосила фінансові результати за третій квартал, що закінчився 30 вересня 2024 року.

Загальний дохід компанії збільшився на 7% до 635 млн дол. у річному вимірі.

Доходи від підписки на послуги безпеки склали 277 млн дол., що на 12% більше, ніж у попередньому році

Операційний прибуток не за GAAP був на рівні 274 млн дол., що становить 43% від виторгу.

«Check Point продемонструвала чудові фінансові результати в третьому кварталі, які були підкріплені двозначним зростанням Infinity Platform. Цей успіх підкреслюється також двозначним зростанням доходів від Harmony Email та Infinity Global Services, - заявив Гіл Швед (Gil Shwed), засновник і генеральний директор Check Point. - Ми розширили наші пропозиції на ринку операційних центрів безпеки (SOC), придбавши компанію Cyberint, яка надає проактивну аналітику загроз на основі штучного інтелекту та управління вразливостями. Ми сподіваємося на подальший успіх нашої Infinity Platform та більш широке впровадження наших технологій наприкінці року».

Станом на 30 вересня 2024 року доходи майбутніх періодів компанії становили 1,745 млрд дол. порівняно з 1,709 млрд дол. станом на 30 вересня 2023 року, що на 2% більше, ніж у попередньому році.

Грошові кошти, ринкові цінні папери та короткострокові депозити складали 2,873 млрд дол. станом на 30 вересня 2024 року.

У третьому кварталі 2024 року Check Point викупила приблизно 1,79 мільйона акцій загальною вартістю приблизно 325 млн дол.

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