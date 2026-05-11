Cloudflare звільняє 20% персоналу через АІ

11 мая 2026 г., 11:45

Акції компанії Cloudflare впали більш ніж на 15% на позабіржових торгах у п'ятницю після оприлюднення квартального звіту, який розчарував інвесторів.

Як повідомляє Reuters, незважаючи на загальне зростання інтересу до штучного інтелекту, прогноз виторгу компанії виявився нижчим за очікування ринку, що спонукало до розпродажу активів після тривалого ралі.

Головною несподіванкою стала заява провайдера мережевих послуг та кібербезпеки про звільнення приблизно 20% штату. Керівництво компанії пояснило цей крок активним впровадженням АІ-інструментів, які дозволяють автоматизувати значну частину внутрішніх процесів, зокрема написання коду. Аналітики Jefferies зазначають, що такий радикальний крок може негативно вплинути на темпи зростання компанії у короткостроковій перспективі.

Фінансові показники Cloudflare продемонстрували ознаки сповільнення: у другому кварталі очікується зростання виручки до 30%, що менше за показник першого кварталу (33,5%). Крім того, скоригована валова маржа компанії впала до рекордного мінімуму у 72,8% порівняно з 77,1% минулого року. Експерти пояснюють це стрімким зростанням витрат на АІ-інфраструктуру та амортизацію обладнання. Старший аналітик Morningstar Малік Ахмед Хан підкреслив, що фірма фактично «обмінює» витрати на персонал на витрати на залізо та технології, намагаючись зберегти прибутковість.

Ситуація з Cloudflare відображає загальноринковий тренд: компанії дедалі частіше використовують АІ для оптимізації витрат на оплату праці. Подібні кроки вже зробила компанія Block Джека Дорсі. Водночас деякі експерти, включаючи гендиректора OpenAI Сема Альтмана, раніше попереджали, що корпорації можуть використовувати «фактор АІ» як зручне виправдання для скорочень, які планувалися раніше.

Попри падіння вартості акцій, аналітики зберігають стриманий оптимізм щодо майбутнього Cloudflare. Квартальні продажі компанії все ж таки перевищили очікування, а річний прогноз виручки був дещо підвищений. Послуги провайдера залишаються критично важливими для розробників АІ-інструментів, зокрема для автономного агента Openclaw. Після звіту чотири брокерські компанії підняли цільову ціну акцій Cloudflare, встановивши медіанне значення на рівні 243 дол.

Кейс Cloudflare є показовим прикладом того, як ринок починає переоцінювати «бенефіціарів АІ-революції». Інвестори більше не задовольняються лише причетністю компанії до технологій майбутнього - вони вимагають конкретних результатів у вигляді високої маржі та стрімкого масштабування. Падіння маржі до рекордного мінімуму свідчить про те, що розбудова АІ-інфраструктури є надзвичайно дорогою справою навіть для гігантів галузі.

Масові звільнення через автоматизацію ставлять під загрозу репутацію Cloudflare як стабільного роботодавця, проте з точки зору фінансового менеджменту це спроба радикально змінити структуру витрат. Високий коефіцієнт ціна/прибуток (P/E) на рівні 198,93 — що значно вище, ніж у конкурентів CrowdStrike (95,57) та Palo Alto (50,13) — вказує на те, що акції компанії все ще залишаються переоціненими і вимагають від керівництва надзвичайних зусиль для виправдання довіри капіталу в умовах жорсткої конкуренції.

