Intel виготовлятиме чипи для Apple?

11 мая 2026 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Intel досягла попередньої домовленості про виробництво деяких чипів для пристроїв Apple, про що повідомляє видання Wall Street Journal.

Зазначається, що ця подія стала результатом інтенсивних переговорів, які тривали понад рік, і завершилася підписанням формальної угоди в останні місяці. Отримання контракту від Apple надає Intel стабільний потік попиту від одного з найбільших у світі виробників споживчої електроніки, що суттєво зміцнює репутацію та позиції її контрактного виробничого бізнесу.

Акції Intel стрімко зростали на 15% на тлі цих новин, тоді як ціна паперів Apple піднялася на 1,7% під час денних торгів. Важливу роль у досягненні домовленості відіграв американський уряд, який минулого року став найбільшим акціонером Intel у межах угоди з виконавчим директором Ліп-Бу Таном (Lip-Bu Tan). Офіційні представники адміністрації зазначили, що державна підтримка спрямована на посилення внутрішнього виробництва напівпровідників у США незалежно від частки держави в капіталі компанії.

Цей альянс відповідає стратегічним цілям Вашингтона щодо повернення критично важливих технологічних потужностей на територію країни та зміцнення вітчизняного виробництва. Міністр торгівлі Говард Латнік (Howard Lutnick) протягом останнього року провів серію зустрічей із керівництвом провідних технологічних корпорацій, включаючи Тіма Кука (Tim Cook) з Apple, Ілона Маска (Elon Musk) зі SpaceX та Дженсена Хуанга (Jensen Huang) з NVIDIA, заохочуючи їх до тіснішої співпраці з Intel.

Для Apple угода з Intel є інструментом диверсифікації виробничої бази на тлі високої залежності від TSMC. Виробничі лінії тайванського гіганта наразі перевантажені через ажіотажний попит на чипи для AI від таких гравців, як NVIDIA та AMD. Раніше Тім Кук зазначав, що дефіцит постачань від контрактних виробників негативно впливав на обсяги продажів iPhone, тому залучення додаткових потужностей у США є логічним кроком для стабілізації бізнесу.

Партнерство фактично возз'єднує двох гігантів через шість років після того, як Apple повністю відмовилася від процесорів Intel у своїх комп'ютерах Mac на користь власних розробок. Наразі не розголошується, які саме компоненти або продукти Apple будуть виготовлятися на заводах Intel. Обидві компанії утрималися від офіційних коментарів щодо деталей контракту.

Ця угода знаменує собою перетворення Intel на ключовий елемент національної безпеки США в ІТ-секторі. Підтримка уряду, що виходить за межі простого субсидування та переходить у площину прямого акціонерного контролю, змусила Apple переглянути свої відносини з колишнім конкурентом. Основний ризик для Intel полягає в необхідності продемонструвати технічну відповідність суворим стандартам Apple, оскільки будь-яка невдача у виході придатних кристалів може завдати нищівного удару по довірі інших потенційних клієнтів.

Зі свого боку Apple отримує геополітичну страховку на випадок загострення ситуації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Хоча TSMC залишається основним партнером для найбільш просунутих техпроцесів, використання Intel як альтернативного майданчика створює внутрішню конкуренцію серед постачальників. Це рішення також сигналізує про поступовий перехід індустрії від моделі максимальної економічної ефективності до моделі стійкості ланцюгів постачання, де локалізація виробництва в США стає пріоритетнішою за витрати на логістику.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI