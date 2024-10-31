Acer анонсувала нову лінійку ПК Veriton NUC з функціями AI

31 октября 2024 г., 14:35

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Компанія Acer оголосила про випуск нової лінійки ПК Veriton NUC, яка вирізняється високою надійністю і продуктивністю. Лінійку Veriton NUC можна адаптувати для різних варіантів застосування: від малого та середнього бізнесу до стійок реєстрації, мініофісів та цифрових панелей.



Завдяки тонкій і компактній конструкції ПК Acer Veriton NUC має менші розміри, як порівняти з традиційним настільним ПК. Це дає змогу використовувати його для робочого місця з обмеженим простором і полегшує транспортування. Завдяки кріпленню VESA комп’ютер можна сховати позаду монітора і таким чином оптимізувати робочий простір.



Нову лінійку міні ПК Acer оснащено процесорами Intel Core Ultra, що дає змогу використовувати функції з підтримкою AI для покращення продуктивності та креативності. Нова лінійка Veriton NUC комплектується вдосконаленою відеокартою Intel ARC з 8Xe-ядрами, що націлює її для виконання об’ємних завдань, які потребують паралельної пропускної здатності. Зазначено, ця новітня технологія забезпечує покращену обробку графіки, як порівняти з традиційними вбудованими графічними процесорами. Крім того, нова лінійка NUC підтримує дисплеї з роздільною здатністю 8K, що дають змогу відтворювати надзвичайно чіткі зображення із природними кольорами. Завдяки технології Intel AI Boost інтегрований нейронний процесор в лінійці Acer Veriton NUC має інноваційні функції AI, що покращують енергоефективність, надаючи користувачам розширені можливості використання Windows Studio Effects та програм нового покоління для взаємодії, потокового передавання даних і творчості.



Завдяки широкому вибору портів лінійка Acer Veriton NUC значно спрощує одночасне виконання кількох завдань. Нові ПК Acer, що належать до цієї лінійки, оснащено портами HDMI, Type-C і дисплейним портом. Це дає змогу під'єднати всі необхідні периферійні пристрої без будь-яких перешкод. Вбудований повнофункціональний порт USB Type-C з альтернативним режимом DisplayPort дає змогу підключати нові міні ПК Acer до дисплея. При цьому технологія USB 3.2 Gen 2 підтримує швидкість передавання даних до 10 Гбіт/с. Лінійка Veriton NUC також підтримує багатоекранну конфігурацію, уможливлюючи підключення до трьох дисплеїв одночасно. Ця функція буде у пригоді у тих сферах, де необхідно виконувати порівняння різних зображень або діаграм, зокрема у медицині, фінансах та інженерії.



Нову лінійку Veriton NUC Series оснащено модулем Wi-Fi 6E, який підтримує швидкість передавання даних до 9,6 Гбіт/с. Це приблизно у 3 рази швидше, ніж 3,5 Гбіт/с за технологією Wi-Fi 5, завдяки чому значно підвищується продуктивність та надійність ПК. Зазначається, з лінійкою Acer NUC високошвидкісний спільний доступ до файлів, безперешкодні трансляції у форматі 4K, перегляд сторінок в Інтернеті та ігри з мінімальним часом відгуку, необмежені можливості для роботи і навчання з дому стають реальністю. До того ж технологія Wi-fi 6E підтримує шифрування WPA3, яке підвищує безпеку і посилює захист від потенційних хакерських атак.



Користувачі отримують безперешкодне, безпечне підключення і можуть не турбуватися про перевантаження мережевого трафіку. Наявність двох портів для підключення до локальної мережі гарантує стабільність, безпечність та ефективність проводових підключень. Другий порт LAN можна використовувати як резервний, що забезпечує стабільне та безперебійне підключення до Інтернету. Завдяки цьому можна також налаштовувати внутрішню та зовнішню мережу, підвищуючи рівень захисту та балансуючи мережевий трафік між двома портами для запобігання перевантаженням.



Моделі лінійки Veriton NUC VN1502G-12H і VN1502G-14H, VN1502G-12N і VN1502G-13U від Acer наразі вже доступні для придбання в Україні під замовлення.

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