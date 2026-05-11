Завдяки міжнародній підтримці у 2026 р. Україна отримала 2628 одиниць енергообладнання

11 мая 2026 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство енергетики України повідомило, що під час засідання Координаційного комітету Програми українсько-данського енергетичного партнерства сторони обговорили результати реалізації Робочої програми у 2026 році, підготовку до нового етапу партнерства УДЕПП II на 2027–2031 роки, а також подальшу підтримку відновлення та трансформації українського енергетичного сектору.





Серед ключових пріоритетів - аварійні ремонти та заміна пошкодженого обладнання, формування резервів, закупівля обладнання для відновлення та фізичного захисту енергооб’єктів, а також питання ядерної безпеки. Завдяки міжнародній підтримці протягом січня–квітня 2026 року Україна отримала 2628 одиниць енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, когенераційні установки, котли та блочно-модульні котельні.





Окрему увагу під час зустрічі приділили реалізації спільних проєктів у сфері енергетичного моделювання, розвитку відновлюваної енергетики, біометану, енергоефективності та інтеграції українського енергетичного законодавства до acquis ЄС.





Зокрема, учасники засідання відзначили, що в рамках програми у 2024-2025 роках успішно пройшли шість раундів навчальної програми з енергетичного моделювання та відбувся перехід до нового етапу співпраці, який передбачає використання моделей для підготовки стратегічних документів Міністерства енергетики України. Йшлося і про розвиток GIS-платформи REZOMA для планування проєктів відновлюваної енергетики та створення «зелених зон» для розвитку ВДЕ на рівні громад і регіонів.





Данська сторона підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну у відновленні енергетичної інфраструктури, розвитку сталої енергетики та реалізації спільних проєктів у межах програми.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI