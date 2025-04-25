Квартальні продажі Google Cloud зросли на 28% до 12,3 млрд дол.

25 апреля 2025 г., 13:33

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Компанія Alphabet , материнська структура Google, презентувала результати за перший квартал 2025 року, що перевершили очікування аналітиків.

Чистий прибуток за квартал склав 34,5 млрд дол., що на 46% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Значну частину цього результату — понад 8 млрд дол. — становили нереалізовані прибутки від інвестицій у приватну компанію. Скоригований прибуток на акцію досяг 2,81 дол., суттєво перевищивши консенсус-прогноз у 2,01 дол.

Квартальна виручка Alphabet виросла на 12% у річному вимірі — до 90,3 млрд дол., теж перевищивши прогнози аналітиків.

Хмарний підрозділ Google Cloud продовжує демонструвати стабільне зростання — виручка збільшилася на 28% до 12,3 млрд дол. Незважаючи на те, що це трохи нижче очікуваних 12,27 млрд дол., інвестори позитивно оцінили зростання прибутковості — маржа підрозділу піднялася до 17,8% з 9,4% торік.

Генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї (Sundar Pichai) назвав головною подією кварталу запуск нової моделі штучного інтелекту Gemini 2.5, яка, за його словами, «досягає проривних результатів».

У березні Alphabet оголосила про придбання ізраїльської компанії Wiz за 32 млрд дол. — це буде найбільша угода в історії компанії після її завершення у 2026 році.

Зазначається, що інвестиції в Google Cloud є стратегічним пріоритетом: з 17,2 млрд дол. капітальних витрат у першому кварталі, більшість була спрямована саме на цей напрям, включно з розвитком серверної інфраструктури та дата-центрів.

Основний рекламний бізнес Alphabet також демонструє стійкість на тлі зростаючої конкуренції з боку AI-платформ. Доходи від пошуку та інших сервісів зросли на 10% до 50,7 млрд дол., а загальна виручка від реклами склала 66,9 млрд дол., що на 9% більше, ніж торік. Доходи YouTube від реклами досягли 8,9 млрд дол.

Компанія активно інтегрує генеративний AI у пошукові сервіси — функція AI Overviews, побудована на базі Gemini, вже має 1,5 млрд користувачів на місяць. Комерційний директор Google Філіп Шиндлер (Philipp Schindler) зазначив, що монетизація нових інструментів зберігається на стабільному рівні.

Окремий напрям Alphabet — підрозділ "Other Bets", куди входять, зокрема, Verily та Waymo — продовжує працювати у збиток. Виручка тут зменшилася на 9% до 450 млн дол., а чистий збиток зріс до 1,23 млрд дол. Утім, в компанії зберігають оптимізм щодо майбутнього Waymo, чия автономна служба таксі зараз обслуговує 250 тис. поїздок на тиждень у США.

Проте Alphabet визнає ризики, пов’язані з глобальною торговельною політикою США. Очікується, що заплановане на травень закриття так званої «de minimis» податкової лазівки для імпорту дрібних товарів з Азії створить певні труднощі для рекламодавців з регіону, зокрема таких гравців, як Temu та Shein.

Після публікації звіту акції компанії зросли більш ніж на 4% на позаторговій сесії.

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