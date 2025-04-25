Єврокомісія розгортає план зі стимулювання циркулярної та ефективної продукції в ЄС

25 апреля 2025 г., 15:35

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Європейська комісія затвердила робочий план на 2025-2030 роки для регламенту «Екодизайн для стійкої продукції» (ESPR) та регламенту «Енергетичне маркування».



План містить список продуктів, які мають бути пріоритетними для запровадження вимог екодизайну та енергетичного маркування протягом наступних п'яти років. Це сприятиме створенню стійких, ремонтопридатних, циркулярних та енергоефективних продуктів по всій Європі відповідно до програми Clean Industrial Deal та програми Competitiveness Compass.



Пріоритетними товарами для екодизайну та енергетичного маркування є сталь і алюміній, текстиль (з акцентом на одяг), меблі, шини та матраци. Вони були обрані з урахуванням їхнього потенціалу для розвитку циркулярної економіки.



Зазначено, узгоджені вимоги до стійкості продукції на рівні ЄС зміцнять єдиний ринок, допоможуть запобігти бар'єрам у торгівлі, поліпшать рівні умови гри, знизять адміністративний тягар і підвищать глобальну конкурентоспроможність підприємств, що пропонують стійку продукцію.



Крім того, Єврокомісія запровадить горизонтальні заходи щодо вимог з ремонтопридатності для таких товарів, як побутова електроніка та дрібна побутова техніка. Це охоплює введення оцінки ремонтопридатності для продуктів з найбільшим потенціалом, а також вимоги до можливості вторинного перероблення електричного та електронного обладнання.



Вибір продуктів, включених до цього робочого плану, ґрунтується на всебічному процесі за участю зацікавлених сторін і відображає внесок як зацікавлених сторін, так і держав-членів. Він заснований на ретельному технічному аналізі та критеріях, зокрема, пов'язаних із цілями ЄС у сфері клімату, довкілля та енергоефективності, а також на широкому процесі консультацій, зокрема через Форум з екодизайну.



Майбутні вимоги до екодизайну та енергетичного маркування відібраних продуктів охоплюватимуть два елементи:



- характеристики продукту, як-от мінімальна довговічність, мінімальна енерго- та ресурсоефективність, наявність запасних частин або мінімальний вміст вторинної сировини;



- та/або інформація про продукт, включно з ключовими характеристиками продукту, як-от вуглецевий та екологічний слід продукту. Інформація про продукцію буде в основному доступна через цифровий паспорт продукції або, для продукції з енергетичним маркуванням, через Європейський реєстр продукції для енергетичного маркування (EPREL).



Під час розроблення вимог до екодизайну Єврокомісія зверне увагу на потреби SMB, зокрема мікропідприємств і малих підприємств середньої капіталізації, та забезпечить їм індивідуальну підтримку.



Вимоги до екодизайну та енергетичного маркування встановлюватимуться за допомогою делегованих актів для кожного окремого продукту або для груп аналогічних продуктів. Це ґрунтуватиметься на ретельних підготовчих дослідженнях та оцінках впливу. У цьому процесі братимуть участь зацікавлені сторони, зокрема нещодавно створений Форум з екодизайну.



Що стосується деяких продуктів, пов'язаних з енергетикою, то поточну роботу в рамках Директиви з екодизайну потрібно продовжити, а відповідні вимоги буде ухвалено не пізніше 31 грудня 2026 року.



Регламент з екодизайну стійкої продукції (ESPR) спрямований на підвищення стійкості продукції, що постачається на ринок ЄС, шляхом підвищення її циркулярності, енергоефективності, можливості перероблення та довговічності, а також на вдосконалення єдиного ринку і підвищення конкурентоспроможності та стійкості економіки ЄС. Ухвалений у липні 2024 року, він спирається на підхід, успішно впроваджений у рамках чинних у ЄС систем екодизайну та енергетичного маркування.



Разом із Рамковим регламентом з енергетичного маркування (ELFR) ESPR полегшує вибір споживачів на користь більш екологічних та енергоефективних продуктів.



Нинішній робочий план продовжує розпочату роботу щодо 16 продуктів, пов'язаних з енергією (таких як посудомийні машини, електродвигуни, зарядні пристрої для електромобілів або дисплеї) з робочого плану з екодизайну та енергетичного маркування на 2022-2024 роки.

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