Квартальна виручка Xiaomi зросла на 64% до 13,55 млрд дол.

26 августа 2021 г., 11:44

0

Tweet

Компанія Xiaomi представила свої консолідовані та підтверджені аудитом результати за ІІ квартал, що закінчився 30 червня 2021 року.



Як повідомляється загальна виручка та скоригований чистий прибуток Xiaomi значно перевищили очікування ринку. Квартальна виручка зросла на 64% проти минулого року та склала 87,8 млрд юанів (13,55 млрд дол.), тоді як чистий прибуток за цей період склав 6,3 млрд юанів, що на 87,4% більше.



Валовий прибуток склав приблизно 15,15 млрд юанів (2,34 млрд дол.), що на 96,7% більше порівняно з минулим роком.



Напрямок смартфонів зріс на 86,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 59 млрд юанів (9,1 млрд дол.), будо продано 52,9 мільйона пристроїв.



Бізнес IoT та товарів для життя Xiaomi склав майже 21 млрд юанів (3,24 млрд дол.), збільшившись на 36% у порівнянні з минулим роком, тоді як Інтернет-послуги внесли 7 млрд юанів у загальний дохід.



За цей період кількість пристроїв IoT, підключених до платформи AIoT, досягла 374,5 млн одиниць. Тим часом активні користувачі AI Assistant щомісяця перевищували позначку у 100 мільйонів, досягнувши 102 млн, тоді як для додатку Mi Home показник виріс до 56,5 млн.



Xiaomi заявила, що також зазнала значного зростання на ринках за межами Китаю, обсяг продажів там склав 43,6 млрд юанів (6,73 млрд дол.) і становив майже 50% загального доходу.



Компанія також додала, що протягом другого кварталу вона вклала 3,1 млрд юанів (479 млн дол.) в R&D, що показує зростання на 56,5% у порівнянні з минулим роком. Минулого місяця засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) оголосив, що компанія продовжить розширювати свою команду досліджень та розробок, залучивши в цьому році понад 5000 інженерів. Компанія прогнозує, що за рік витрати на цьому напрямку перевищать 13 мільярдів юанів у порівнянні з майже 10 млрд юанів у 2020 році.



Під час своїх оголошення квартальних результатів компанія також зробила заяву про придбання фірми Deepmotion, яка розроблює технології автономного водіння. Сума придбання 77,3 млн дол. Це стане частиною більш суттєвих планів Xiaomi щодо освоєння 10 мільярдів доларів, щоб розпочати новий бізнес у сегменти електромобілів, яки можуть стати важливою частиною розумної екосистеми компанії. "Це невід'ємна і вирішальна частина, що формує розумну екосистему; це неминучий вибір для розширення інтегрованої екосистеми розумного життя AIoT; це також єдиний шлях для нас, щоб реалізувати бачення компанії та покращити життя для всіх через технології ", - писав Лей Цзюнь у відкритому листі, опублікованому ще в березні.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!