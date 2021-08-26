Небезпечний бекдор SideWalk може збирати інформацію про пристрій жертви та динамічно завантажувати додаткові модулі

26 августа 2021 г., 10:55

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Компанія Eset повідомляє про виявлення невідомого раніше бекдора SideWalk. Шкідлива програма використовувалася групою кіберзлочинців SparklingGoblin під час атак на компанію з роздрібної торгівлі комп’ютерами.

Бекдор може збирати інформацію про пристрій жертви та динамічно завантажувати додаткові модулі, надіслані з командного сервера (C&C). Виявлена шкідлива програма дуже подібна за структурою та реалізацією до іншого бекдора цієї групи – CrossWalk.

Незважаючи на те, що коди SideWalk та CrossWalk відрізняються, загрози мають багато спільних архітектурних особливостей, зокрема схожі техніки захисту від аналізу, макети даних, а також способи обробки цих даних під час виконання. Крім цього, обидва бекдори мають модульну структуру та використовують проксі-сервер для з’єднання з C&C.

Варто зазначити, що група кіберзлочинців SparklingGoblin активна щонайменше з середини 2020 р. Її цілями стають організації у всьому світі, а основний фокус зловмисників спрямований на освітню галузь та регіон Східної Азії.

Цілі групи зловмисників SparklingGoblin

У листопаді 2019 р. спеціалісти Eset виявили атаку групи кіберзлочинців Winnti на кілька університетів Гонконгу. Тоді зловмисники використовували бекдори ShadowPad та Spyder, а також шкідливе програмне забезпечення Winnti.

Згодом у травні 2020 р. дослідники Eset зафіксували нову шкідливу активність, націлену на один із університетів, який раніше був скомпрометований Winnti. Тепер кіберзлочинці використовували бекдор CrossWalk. Незважаючи на те, що деякі особливості вказували на Winnti, під час цієї атаки були використані зовсім інші техніки.

Після цього спеціалісти Eset виявили численні атаки на організації у всьому світу з використанням подібних наборів інструментів. Тому цю шкідливу активність дослідники вирішили виокремити в нову групу, яку було названо SparklingGoblin, і яка судячи з усього пов’язана з Winnti, хоч і має деякі відмінності.

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