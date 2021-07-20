 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 27 (1274)

11.07 - 18.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Котировки биткоин опустились ниже 30 тыс. долл.

20 июля 2021 г., 17:10
+11
голос

Котировки биткоин опустились ниже 30 тыс. долл.

Сегодня цена одного биткоина преодолела порог в 30 тыс. долл., обвалившись с вчерашней средневзвешенной 30,7 тыс долл. до 29,36 тыс долл. на минимуме.

Некоторые аналитики давно ожидали этого снижения и случившееся падение котировок самой популярной криптовалюты связывают со снижением биржевых индексов - так Dow Jones Industrial Average продемонстрировал снижение до уровня октября прошлого года.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, вчера министр финансов США Джанет Йеллен призвала американских регуляторов ускорить рассмотрение новых правил контроля за криптовалютами.

А тем временем Китай продолжает активно закрывать майнинговые фермы, по данным Global Times, на данный момент в стране уже прекратили работу почти 90% компаний, специализирующихся на этом направлении.

Биткоин держался в пределах 30-35 тыс. долл. с мая текущего года.

Наблюдатели ожидают следующий порог снижения на уровне 27 тыс. долл. и он может быть достигнут уже в ближайшие дни после небольшого повышения, связанного с текущим всплеском продаж.

Буквально за прошедшие полдня, с момента, когда биткоин начал торговаться в Азии, его капитализация сократилась почти на 100 млрд долл.

Рекордная отметка в стоимости биткоина - 64 854 долл. - была достигнута 14 апреля.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  