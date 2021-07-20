Котировки биткоин опустились ниже 30 тыс. долл.

20 июля 2021 г., 17:10

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Сегодня цена одного биткоина преодолела порог в 30 тыс. долл., обвалившись с вчерашней средневзвешенной 30,7 тыс долл. до 29,36 тыс долл. на минимуме.



Некоторые аналитики давно ожидали этого снижения и случившееся падение котировок самой популярной криптовалюты связывают со снижением биржевых индексов - так Dow Jones Industrial Average продемонстрировал снижение до уровня октября прошлого года.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, вчера министр финансов США Джанет Йеллен призвала американских регуляторов ускорить рассмотрение новых правил контроля за криптовалютами.



А тем временем Китай продолжает активно закрывать майнинговые фермы, по данным Global Times, на данный момент в стране уже прекратили работу почти 90% компаний, специализирующихся на этом направлении.



Биткоин держался в пределах 30-35 тыс. долл. с мая текущего года.



Наблюдатели ожидают следующий порог снижения на уровне 27 тыс. долл. и он может быть достигнут уже в ближайшие дни после небольшого повышения, связанного с текущим всплеском продаж.



Буквально за прошедшие полдня, с момента, когда биткоин начал торговаться в Азии, его капитализация сократилась почти на 100 млрд долл.

Рекордная отметка в стоимости биткоина - 64 854 долл. - была достигнута 14 апреля.

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