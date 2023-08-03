Користувачі у рф масово переходять на піратську Windows

3 августа 2023 г., 14:35

Як пишуть мордорські ЗМІ, російські користувачі активно почали переходити на піратські версії Windows.

В січні-квітні цього року у рф частка проданих ноутбуків без попередньо встановленої операційної системи складала 20%, тоді як торік показник не перевищував 9%.

Продажі ноутбуків з Windows - скоротилися на 18%.

Загалом за перші чотири місяці цього року у рф було продано трохи більше ніж 1 млн ноутбуків проти 1,2 млн за той самий період 2022 р.

На Ozon продажі ноутбуків без ОС зросли на 11%, частка таких пристроїв становить вже 35%.

Пристрої без ОС зазвичай коштують дешевше на 5-7 тисяч рублів, а нелегальні ключі за - 500-1000 рублів.

Оскільки у рф реальні доходи домогосподарств знижуються, то додаткові 10% вартості пристрою. Продавці ж, на його думку, намагаються стримати зростання цін і завозять дедалі більше пристроїв без встановленого софту.

ЗМІ пишуть, що встановлювати піратську Windows стало дешевше та комфортніше.

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