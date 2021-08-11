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Контрактные цены на PC DRAM сократятся в четвертом квартале на 0-5%

11 августа 2021 г., 14:55
Контрактные цены на PC DRAM сократятся в четвертом квартале на 0-5%

Низкие складские запасы у поставщиков памяти DRAM и приближающийся пиковый сезон приведет к увеличению контрактных цен на PC DRAM в третьем квартале 2021 г. на 3-8% «QoQ», — сообщает TrendForce. Для сравнения, во втором квартале года этот показатель вырос на 25% «QoQ».

В настоящее время производители компьютеров сформировали сравнительно высокие уровни запасов чипов DRAM в ожидании возможных перебоев с поставками. Однако на снижение стоимости памяти способно действенно повлиять сокращение имеющихся ограничений в период пандемии COVID-19 в Европе и США. Это, в свою очередь, повлечет снижение спроса на ноутбуки. Как итог, аналитики ожидают снижение контрактных цен на PC DRAM в финальной четверти текущего года на 0-5% «QoQ».

Ключевые поставщики модулей DRAM также приступили к сокращению складских запасов при помощи снижения спотовых цен на имеющуюся продукцию. С мая по август спотовые цены наиболее востребованных модулей PC DRAM снизились в общей сложности на 32%.

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