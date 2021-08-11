Xiaomi представила флагманский смартфон Mi MIX 4

11 августа 2021 г., 15:25

На масштабной презентации Xiaomi представила наряду с другими новинками смартфон Mi MIX 4.

Это новое флагманское устройство стало первым в модельном ряду компании, в котором селфи-камера скрыта под экраном. Она имеет разрешение 20 Мп, а расположенная над ним зона экрана с плотностью картинки 400 ppi позволяет беспрепятственно вести съемку.

OLED-дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма при разрешении Full HD+ (2400×1080).

Смартфон построен на восьмиядерном чипе Snapdragon 888 Plus (с тактовой частотой до 3 ГГц), используется графика Adreno 660, на борту также модем Snapdragon X60 5G (скорость до 7,5 Гбит/с).

Основной блок камер оснащен датчиком 108 Мп. В него также входят модули с ультрашироким охватом на 13 Мп и 8 МП телефото с 5-кратным оптическим зумом.

Аккумулятор Mi MIX 4 имеет емкость 4500 мАч, также доступна быстрая зарядка 120 Вт и беспроводная 50 Вт.

В Китае новый аппарат будет предлагаться по цене 775 долл. в версии 8 ГБ/128 ГБ и 975 долл. за вариант 12/512 ГБ.

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