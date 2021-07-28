Новые мониторы AOC с кривизной 1000R поддерживают частоту 165 Гц

28 июля 2021 г., 15:35

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Компания AOC анонсировала модели серии G3, которые выйдут в новой категории AOC GAMING. Пять новых дисплеев в линейке G3 получили диагонали 27 дюймов (68,6 см), 32 (80 см) и 34 дюйма (86,4 см). Все устройства выполнены с кривизной 1000R, частотой обновления 165 Гц, а также отличаются практически отсутствующими с трёх сторон рамками. Линейка изогнутых мониторов G3 дополнит и улучшит (обеспечив более высокую частоту обновления), но не заменит серию G2.



Все модели серии G3 оснащены VA-панелями с частотой обновления 165 Гц. Кроме того, функция уменьшения размытия при движении сокращает время отклика до 1 мс (MPRT). Мониторы оснащены поддержкой Adaptive-Sync и предлагают плавное изображение без рывков.



Новое программное обеспечение G-Menu позволяет настраивать параметры монитора простым щелчком мыши, не касаясь кнопок на мониторе. Кроме того, режим Low Blue Light и технология FlickerFree защищают здоровье глаз.



Модель AOC CU34G3S, специально оптимизированная для игр в симуляторы и гонки, оснащена VA-панелью с диагональю 34 дюйма и соотношением сторон 21:9. В ней реализовано разрешение WQHD (3440x1440). Регулируемая по высоте, уровню поворота и наклона подставка обеспечивает эргономичное использование, а два динамика мощностью 5 Вт гарантируют насыщенный звук.



Монитор AOC CQ32G3SU с диагональю 31,5 дюйма и 27-дюймовый CQ27G3SU оснащены панелями с разрешением QHD (2560x1440) и с соотношением сторон 16:9. Прочная и изящная подставка не занимает много места на столе и оборудована отверстием для прокладки кабелей, что упрощает установку. Она также регулируется по высоте, углам наклона и поворота, чтобы придать устройству эргономически правильное положение. Модель с диагональю 31,5 дюйма оснащена двумя динамиками мощностью 5 Вт, а 27-дюймовая версия — двумя динамиками мощностью 3 Вт.



В серии G3 имеется еще два монитора — это 31,5-дюймовый C32G3AE и 27-дюймовый C27G3U, оба с разрешением Full HD (1920x1080). Для них завялена частота обновления 165 Гц и время отклика MPRT 1 мс, новинки поддерживают технологию Adaptive-Sync. Более крупный 31,5-дюймовый C32G3AE поставляется с базовой подставкой с опорой для наклона и двумя динамиками мощностью 5 Вт, а 27-дюймовый C27G3U комплектуется эргономичной регулируемой по высоте подставкой и двумя динамиками мощностью 3 Вт.



Продажи мониторов серии G3 — AOC CU34G3S, CQ32G3SU, C32G3AE, CQ27G3SU и C27G3U — начнутся в сентябре 2021 года по рекомендованной розничной цене 23799 грн, 15099 грн, 11999 грн, 13999 грн и 11899 грн соответственно.

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