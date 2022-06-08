Клієнти «Київстар» зможуть певний час користуватись хмарними сервісами Microsoft безплатно

8 июня 2022 г., 17:25

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У відповідь на збільшену потребу українських компаній у воєнний час використовувати хмарні технології, Microsoft надав спеціальні умови користувачам сервісів Azure та Microsoft 365. Завдяки цьому національний оператор «Київстар», сертифікований партнер Microsoft в Україні, може запропонувати своїм клієнтам актуальні умови використання хмарних сервісів цього постачальника.

Зокрема, клієнти, угоди з якими на користування сервісами Microsoft Azure та Microsoft 365 набули чинності до 1 квітня, зможуть отримувати відповідні послуги до кінця поточного року без внесення за них оплати.

Нові ж користувачі зможуть підключати ліцензійні сервіси Microsoft 365 до 31 грудня на умовах пробного безоплатного періоду, що діятиме до 6 місяців. А на підключення в цей період сервісів Microsoft Azure під індивідуальні потреби клієнтів можуть надаватися спеціальні умови користування послугами.

Умови в кожному конкретному випадку залежать від Microsoft, та можуть бути змінені постачальником у будь-який момент. Тож детальну інформацію можна отримати у персональних менеджерів «Київстар».

Застосовуючи хмарні рішення, комерційна компанія або державне підприємство може:

з Microsoft 365 чи Azure Virtual Desktop облаштувати робочі місця для співробітників у будь-якій точці світу;

налаштувати ефективну дистанційну роботу команди з пакетом офісних програм Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, 1ТБ хмарного сховища);

оптимізувати, створити нову чи перенести наявну IT-інфраструктуру в хмару;

зберігати дані у хмарі як тимчасово, так і на постійній основі;

робити резервне копіювання усієї важливої інформації завдяки Azure Backup (налаштування бекапу як окремих файлів і баз даних, так і робочих станцій працівників);

протидіяти великим збоям завдяки Azure Site Recovery, який створений для екстреного відновлення даних (DRaaS) тощо.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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