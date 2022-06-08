Leica та Panasonic розпочинають співпрацю під брендом L2 Technology

8 июня 2022 г., 16:25

0

Tweet

Компанії Panasonic Entertainment & Communication Corporation (штаб-квартира в Осаці, Японія) та Leica Camera AG (штаб-квартира у Ветзелі, Німеччина) підписали угоду, покликану вивести їхнє ділове партнерство на принципово новий рівень. Технології та рішення, створені в результаті розширеного співробітництва, будуть відзначені новим знаком L2 Technology, що символічно об'єднує дві літери L, з яких починаються логотипи брендів LEICA та LUMIX.



Заявлено, що L2 Technology поєднає сильні сторони двох брендів, їх технології та ноу-хау у галузі розробки цифрових фотокамер, об'єктивів та програмного забезпечення, що дозволяють створювати рішення, що мають попит у сучасному світі. Компанії планують інвестувати у розробку нових технологій, які зможуть покращити продуктивність та робочі характеристики майбутніх продуктів LEICA та LUMIX, а також можливості їх творчого використання.



Юкі Кусумі, голова Panasonic Holdings Corporations, так прокоментував подію: «Я дуже радий розширенню партнерства з Leica Camera. Спільні розробки та маркетингові активності допоможуть нам створювати продукти, які порадують величезну кількість користувачів. Це дуже важливий етап, який, безумовно, сприятиме розвитку нашого напрямку фотокамер. Я з великим нетерпінням чекаю на момент, коли ми зможемо почати використання нових продуктів LUMIX з L2 Technology».



Акіра Тойосіма, генеральний директор компанії Panasonic Entertainment & Communication, також підкреслив: «З приходом нової ери, коли фото і відео поширюються по всьому світу в режимі реального часу, фотокамери повинні мати можливість створювати неймовірно виразні та яскраві знімки. Я завжди захоплювався високою якістю зображення та філософією фотографії, створеними за довгу історію Leica. Дуже радий продовжити нашу співпрацю та розробку технологій, завдяки яким люди з усіма світу зможуть ділитися своїми емоціями».



Маттіас Харш, генеральний директор компанії Leica Camera, додав: «Ми співпрацюємо з Panasonic багато років у дусі повної довіри та партнерства та впевнені у їхній найширшій експертизі. Об'єднання наших компетенцій у рамках L2 Technology — ще одна важлива віха, яка підтверджує, що найкращою стратегією на сучасному ринку фотокамер сьогодні є не сегментація та спеціалізація, а поглиблення можливостей, що дозволяє створювати спільні рішення для майбутнього».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист