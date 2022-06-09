Microsoft скорочує понад 400 співробітників російського офісу

9 июня 2022 г., 8:35

Bloomberg повідомляє, що корпорація Microsoft значно скорочує штат свого представництва у росії.

Мова йде про понад 400 співробітників. Про це йдеться в електронному листі компанії, яке попало до інформаційного агентства.



Нагадаємо, на початку березня Microsoft призупинила свою діяльність на території рф, зупинено було усі нові продажі. Але як пізніше заявляв президент компанії Бред Сміт (Brad Smith) співпраця з школами, лікарнями та іншими гуманітарними закладами продовжується - бо позбавлення їх оновлень продуктів Microsoft може поставити під загрозу здоров'я та безпеку цивільних осіб, включаючи дітей та людей похилого віку.

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