IBM здійснила прорив у квантових обчисленнях: ключовий алгоритм корекції помилок успішно працює на звичайних чипах AMD

Як повідомляє Reuters, компанія IBM оголосила про значний крок до комерціалізації надпотужних квантових комп'ютерів. IBM повідомила, що змогла запустити ключовий алгоритм корекції квантових обчислювальних помилок на загальнодоступних і недорогих чипах виробництва AMD.



Цей прорив відбувається на тлі глобальної гонки технологічних гігантів, включаючи IBM, Microsoft та Google (Alphabet), з розробки життєздатного квантового комп'ютера.



Квантові комп'ютери використовують кубіти і при цьому надзвичайно висока вирогідність виникнення помилок, які можуть швидко звести нанівець корисну обчислювальну роботу.



У червні IBM представила алгоритм, призначений для боротьби з такими помилками. У новому дослідженні компанія планує продемонструє, що ці алгоритми можуть працювати в реальному часі на широкодоступних і недорогих мікросхемах типу FPGA, виготовлених AMD.



Джей Гамбетта (Jay Gambetta), директор IBM Research, заявив, що компанія успішно реалізувала цей алгоритм, і назвав це "віхою в нашому чіткому шляху" до створення великомасштабного, відмовостійкого квантового комп'ютера до 2029 року. Ця робота була завершена на рік раніше запланованого терміну.



"Розробка та впровадження способу зробити це у великих масштабах і без необхідності використання дорогих кластерів GPU, є значним досягненням для масштабування корисних квантових комп’ютерів", — заявили в IBM.



Новина про прорив позитивно вплинула на ринок: акції IBM на закритті торгів у п'ятницю зросли на 7,88% до 397,46 дол., а AMD зросли на 7,63% до 252,92 дол.

