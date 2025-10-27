 
IBM здійснила прорив у квантових обчисленнях: ключовий алгоритм корекції помилок успішно працює на звичайних чипах AMD

27 октября 2025 г., 9:35
Як повідомляє Reuters, компанія IBM оголосила про значний крок до комерціалізації надпотужних квантових комп'ютерів. IBM повідомила, що змогла запустити ключовий алгоритм корекції квантових обчислювальних помилок на загальнодоступних і недорогих чипах виробництва AMD.

Цей прорив відбувається на тлі глобальної гонки технологічних гігантів, включаючи IBM, Microsoft та Google (Alphabet), з розробки життєздатного квантового комп'ютера.

Квантові комп'ютери використовують кубіти і при цьому надзвичайно висока вирогідність виникнення помилок, які можуть швидко звести нанівець корисну обчислювальну роботу.

У червні IBM представила алгоритм, призначений для боротьби з такими помилками. У новому дослідженні компанія планує продемонструє, що ці алгоритми можуть працювати в реальному часі на широкодоступних і недорогих мікросхемах типу FPGA, виготовлених AMD.

Джей Гамбетта (Jay Gambetta), директор IBM Research, заявив, що компанія успішно реалізувала цей алгоритм, і назвав це "віхою в нашому чіткому шляху" до створення великомасштабного, відмовостійкого квантового комп'ютера до 2029 року. Ця робота була завершена на рік раніше запланованого терміну.

"Розробка та впровадження способу зробити це у великих масштабах і без необхідності використання дорогих кластерів GPU, є значним досягненням для масштабування корисних квантових комп’ютерів", — заявили в IBM.

Новина про прорив позитивно вплинула на ринок: акції IBM на закритті торгів у п'ятницю зросли на 7,88% до 397,46 дол., а AMD зросли на 7,63% до 252,92 дол. 

