Латвія передасть Україні ще 1400 дронів власного виробництва

23 августа 2024 г., 16:45

Латвія підготувала для передачі Україні 1400 безпілотників виробництва місцевих компаній, які призначені для Сил оборони, інформує Андріс Спрудс, міністр оборони Латвії. Таким чином загалом у латвійської промисловості було закуплено понад 2700 дронів.

У межах міжнародної Коаліції дронів, яку очолює Латвія, ця країна надала нам 3000 бойових безпілотників різних типів та характеристик. На ці потреби міністерство оборони у 2024 році виділило 20 млн євро. Про передачу Україні попередньої партії з близько 500 дронів Андріс Спрудс повідомляв десять днів тому. Наразі до Коаліції дронів входять 14 країн.

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