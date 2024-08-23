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Латвія передасть Україні ще 1400 дронів власного виробництва

23 августа 2024 г., 16:45

Латвія передасть Україні 1400 дронів власного виробництва

Латвія підготувала для передачі Україні 1400 безпілотників виробництва місцевих компаній, які призначені для Сил оборони, інформує Андріс Спрудс, міністр оборони Латвії. Таким чином загалом у латвійської промисловості було закуплено понад 2700 дронів.

У межах міжнародної Коаліції дронів, яку очолює Латвія, ця країна надала нам 3000 бойових безпілотників різних типів та характеристик. На ці потреби міністерство оборони у 2024 році виділило 20 млн євро. Про передачу Україні попередньої партії з близько 500 дронів Андріс Спрудс повідомляв десять днів тому. Наразі до Коаліції дронів входять 14 країн.

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