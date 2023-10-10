Світові поставки ПК знову знизяться в третьому кварталі

10 октября 2023 г., 13:25

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У третьому кварталі 2023 року продовжується спадна спіраль поставок ПК, оскільки глобальні обсяги впали на 7,6% в річному обчисленні до 68,2 мільйона ПК. Про це повідомила IDC згідно з попередніми результатами за квартал.

Попри те, що попит і світова економіка залишаються пригніченими, поставки ПК зростали в кожному з останніх двох кварталів, сповільнюючи темпи річного падіння і вказуючи на те, що ринок пройшов через дно корита.

За останні кілька місяців запаси ПК також зменшились і в більшості каналів збуту наблизились до нормального рівня. Однак тиск на ціни зберігається і, ймовірно, залишатиметься проблемою як для споживчого, так і для бізнес-сектору. У той час як більшість з 5 найбільших вендорів зазнали двозначного падіння протягом кварталу. Значне падіння Apple стало результатом несприятливого порівняння в річному обчисленні, оскільки компанія відновлювалася після зупинки виробництва, пов’язаної з COVID, у третьому кварталі минулого року. Тим часом зростання HP було значною мірою зумовлене нормалізацією запасів.

«Індустрія ПК знаходиться на повільному шляху до відновлення, оскільки цикл оновлення пристроїв і припинення підтримки Windows 10 сприятимуть зростанню продажів у другій половині 2024 року і надалі. Тим часом на жаль, індустрія ПК зазнає ще більших проблем, - говорить Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень IDC у сфері відстеження мобільних та споживчих пристроїв. - Повільність розвитку галузі дає можливість ланцюжкам поставок вивчити варіанти закупівель і виробництва за межами Китаю, і це, ймовірно, залишиться ключовою проблемою в майбутньому, поступаючись лише просуванню AI в персональних комп’ютерах».

«Генеративний AI може стати переломним моментом для індустрії ПК, - каже Лінн Хуанг (Linn Huang), віце-президент з досліджень у відділі пристроїв і дисплеїв IDC. - Хоча сценарії використання ще не повністю сформульовані, інтерес до цієї категорії вже великий. Комп’ютери зі штучним інтелектом обіцяють організаціям можливість персоналізувати користувацький досвід на більш глибокому рівні, зберігаючи при цьому конфіденційність і суверенітет даних. Оскільки в наступному році на ринку з’явиться більше таких пристроїв, ми очікуємо значного зростання загальних цін на них».

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